Xavi Hernández se sincera: "Fue una locura..."

Xavi Hernández es el protagonista del primer capítulo de la serie ‘El Álbum’, que estará disponible en la nueva plataforma de vídeo gratuita del Club, Barça One. Con un plató de Barça Studios convertido en estudio fotográfico, el entrenador del FC Barcelona hace un repaso de su trayectoria a partir de las mejores instantáneas.

Su brillante carrera como jugador del Barça, su debut en el primer equipo con Louis van Gaal, la llegada de Rijkaard y Ronaldinho, la gloriosa etapa con Guardiola, las lesiones y su emotivo y exitoso adiós con la Liga de Campeones del 2015, son algunos de los mejores momentos que revivirá a lo largo de esta primera entrega.

En el vídeo compartido por los canales del FC Barcelona como aperitivo del episodio, el técnico azulgrana repasa sus inicios y su carrera en el club de sus amores: "Fue una locura (debutar) con 17 años. Lo primero que me viene a la cabeza es la sensación de que he hecho mi vida en el Barça y las he visto de todos los colores", comenta el entrenador egarense.

"Parece mentira, pero en estos 17 años hemos pasado de estar en un agujero futbolístico a tocar el cielo", reflexiona sobre sus años en el primer equipo como jugador.

MÁRQUEZ Y DECO, LOS SIGUIENTES

La serie 'El Álbum' está protagonizada por leyendas del Club, un contenido único que próximamente estrenará en Barça One, una nueva OTT gratuita a nivel global con la mejor selección de contenidos del mercado con temática azulgrana. En ella se podrán disfrutar también de otros dos nuevos capítulos, el de Deco, director deportivo del FC Barcelona, y el de Rafa Márquez, entrenador del Barça Atlètic.