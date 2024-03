A día de hoy, Xavi quédate

Xavi Hernández durante el entrenamiento previo al partido a domicilio contra el Atlético de Madrid / Valentí Enrich

Este arriba y abajo permanente, está montaña rusa de emociones que es el Barcelona nos hace vivir y cambiar las perspectivas constantemente, rápidamente. Los mismos que clamaban para que Xavi se fuera antes que después ahora le ven como el líder que puede reconducir lo que falta de temporada para culminar un año positivo en la Liga, y por qué no, en la Champions. Y, por supuesto, para iniciar un nuevo desafío al frente del equipo la temporada que viene. No hay nadie mejor y que conozca la casa como la conoce Xavi.

Esos mismos que si las cosas, esperemos que no, se vuelven a torcer con un par de malos resultados, no vuelvan a pedir que Xavi no continúe y que ni siquiera acabe la temporada si se tuercen las cosas. A día de hoy.

La montaña rusa del Barcelona y la crítica cambiante son todo uno. A ello hay que unir la incerteza que genera la frase de Xavi de que “a día de hoy”, la decisión de marcharse a 30 de junio es inamovible. Ese “a día de hoy” es un comodín y una puerta abierta demasiado grande como para cerrarla ya.

Xavi ha generado esa inquietud, esa intranquilidad en el futuro. Buscando una reacción en los jugadores, con buena intención, también generó una inestabilidad deportiva.

En un ejercicio más de barcelonismo, el técnico debería ser más rotundo si hay opciones de seguir o no

A día de hoy, como le gusta decir, el Barcelona no toma decisiones definitivas a expensas de conocer la decisión final del actual entrenador del Barcelona. Y eso, a largo plazo y como planificación de futuro, no es bueno.

Y eso que soy de los que consideran y creen que la mejor solución para el banquillo del Barcelona es que Xavi continuara al frente del equipo, al menos una temporada más. No se me ocurre que cualquier otro entrenador nuevo te garantice un mayor rendimiento a este grupo de jugadores y lo que es quizás más importante, que mantenga una importante apuesta por los jóvenes jugadores de la cantera como está haciendo el actual entrenador,

Pero esto no se para, y el Barcelona debe seguir trabajando para firmar el equipo del futuro que ilusione a los barcelonistas, para planificar el proyecto de futuro del club, y no en un año cualquiera, en el año del 125 aniversario y de la inauguración, esperemos, del nuevo Camp Nou.

En un ejercicio más de barcelonismo Xavi debería ser más rotundo. Si realmente hay opciones de seguir, dejárselo ver claramente a la junta directiva para que estos sepan a qué atenerse, y si, por contra, no hay casi ninguna oportunidad, o ninguna de que dirija el equipo la campaña que viene, al presidente y su junta para que ellos ya sepan a qué atenerse y organicen el nuevo Barcelona del futuro. Sería otro servicio al Barcelona de Xavi.