Xavi: "Hay que mantener e incluso incrementar la exigencia"

El técnico del Barça reconoce que el equipo está en su mejor momento pero que no puede relajarse Asegura que no ha pedido ningún fichaje concreto y que está muy satisfecho con la plantilla

Cuando se está en un nube, uno de los grandes peligros es pensar que nunca se saldrá de ella. Y entonces aparece la relajación o la autocomplacencia, uno de los mayores peligros para un equipo y que Xavi Hernández quiere evitar a toda costa. Liderando la Liga con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid y con un título en el bolsillo conseguido con una exhibición futbolística ante el eterno rival, uno de los grandes retos para el técnico es mantener controlada la sensación de euforia que se vive.

"Hay que mantener e incluso incrementar la exigencia. No nos podemos relajar. Todo el mundo es importante dentro del vestuario. Podemos jugar mejor. El partido ante el Madrid fue brillante, pero hay que mantener el nivel", ha insistido Xavi. Eso sí, tampoco ha tenido reparos para reconocer que el equipo pasa por, probablemente, el mejor momento de la temporada. "Si no el mejor, uno de los mejores. Después del empate contra el Rayo tuvimos una buena racha, pero la victoria contra el Madrid nos dio un título y mucha confianza. Ahora lo importante es mantener el nivel. Queremos luchar por los tres títulos que nos quedan".

Y el próximo partido es mañana contra el Getafe. Un rival siempre complicado, de los que plantean partidos incómodos. "El Getafe es un equipo muy trabajado defensivamente. Es un bloque rocoso, un equipo muy físico. Mayoral o Ünal ganan duelos en ataque. Quique trabaja muy bien el sistema defensivo. Deberemos tener paciencia, es uno de esos partidos que se nos puede atragantar", ha advertido. Será una buena ocasión para que el técnico recupere el dibujo con los dos extremos. "Mañana deberemos abrir el campo y atacar por banda. Tenemos alternativas, el contrario no sabe cómo atacaremos. Es una opción jugar con cuatro centrocampistas, solo tenemos tres puntas".

La salida de Memphis y la opción de fichar en enero

Días atrás Xavi aseguró que no esperaba un mercado movidito porque estaba encantado con su plantilla. Al final ha acabado marchando Memphis Depay, que reforzará al Atlético de Madrid. "Pidió salir. Tenía la propuesta del Atlético, hablamos y me pidió salir. Necesita jugar y sentirse más importante. Hemos salido ganando todos porque el club ha ingresado dinero por el trabajo. ¿Refuerzos? Si nos podemos reforzar, mejor, pero dependemos única y exclusivamente del 'fair play'. En estos momentos, la cosa está difícil", ha explicado.

El entrenador azulgrana ha asegurado que no ha pedido ningún refuerzo concreto a la dirección deportiva porque está satisfecho con la plantilla que tiene y por sus palabras queda claro que no apuesta por fichar por fichar. "Sinceramente, no he pedido ningún fichaje. Es difícil mejorar la plantilla que tenemos. No es fácil encontrar una pieza importante en invierno. Si nos quedamos como estamos, estaré muy contento". Y sobre la opción que se ha reservado el club por Yannick Carrasco comentó que en el mes de junio se decidirá.

Nombres propios

En la rueda de prensa aparecieron muchos nombres concretos. Uno de ellos fue el de Ferran Torres. El delantero no pasa por un buen momento y está mancado de confianza. Pese a todo, Xavi sigue manteniendo intacta su confianza en el valenciano. "No le sale el gol y necesita confianza, sentirse importante en el equipo. Tenemos confianza ciega en él, nos ha dado mucho hasta ahora. Ahí están los números, que son muy buenos. Ha marcado goles en toda su carrera y los va a seguir marcando".

Todo lo contrario le pasa a Ansu Fati. El 10 del Barça cada vez está más cerca de su mejor versión. "Es decisivo para el equipo. Tiene gol y es un futbolista determinante. Está siendo importante y lo será aún más". Otro jugador que está mejorando sus prestaciones es Kessie. Xavi no lo ve fuera en enero. "Franck es un futbolista importante, dinámico, físico, con gol. Ha dado un paso al frente. No es fácil adaptarse a otra filosofía de juego. Le pasó a Abidal, Keita, Yaya Touré... Él se está adaptando muy bien. Tiene que dar el nivel que mostró en Ceuta".

Encantado también está con el rendimiento de Andreas Christensen, un futbolista que sin hacer demasiado ruido se ha consolidado como titular en el centro de la defensa. "Andreas me da mucha confianza y seguridad. Muchísima. En su zona pasan pocas cosas. Es una sensación de tranquilidad, la que transmite. Hace muchas cosas bien: salida de balón, agresividad en juego aéreo... Es un fichaje muy bueno de la dirección deportiva. Él está muy feliz y cada vez tiene más confianza. Ya empieza a dominar el idioma. Su progresión ha sido muy buena".

También está encantado con la evolución de Gavi, el MVP de la Supercopa de España. "Las charlas individuales y los vídeos le han ido muy bien. Es uno de los jugadores que más vídeos ha visto. Ha madurado y mejorado mucho. Sabe cuándo tiene que hacer la falta. Es muy joven, pero cada día compite mejor. Aporta un 'plus' de ganas y coraje vital para nosotros. Es muy importante para el equipo".

La eliminatoria de la Copa del Rey

Xavi se ha mostrado satisfecho por jugar los cuartos de final de la Copa del Rey en el Camp Nou pero no ha escondido que la Real Sociedad será un oponente muy duro. "Siempre es importante jugar en casa. Para nosotros, el Camp Nou es una ventaja, una garantía. Pensamos que difícilmente se nos escapará la eliminatoria, pero creo que nos ha tocado el equipo más en forma del fútbol español. La Real Sociedad está en un momento tremendo. El sorteo no ha ido mal, pero hay que demostrarlo sobre el terreno de juego".