¡Escandalosa expulsión de Vitor Roque!

Con la victoria del FC Barcelona ante el Deportivo Alavés, encarrilada en el minuto 72 del encuentro se ha producido una jugada muy polémica. Martínez Munuera ha expulsado a Vitor Roque, que hacía menos de un cuarto de hora que había ingresado al terreno de juego, por doble amonestación.

La alegría del brasileño, que en Mendizorroza ha marcado su segundo tanto con la camiseta del Barça en la primera vez que ha tocado el esférico, se ha esfumado en un instante. En el 67' ha sido amonestado por un codazo a Tenaglia. Cinco minutos después ha llegado la segunda amarilla de forma escandalosa.

En una jugada que debería haber sido interrumpido por un claro agarrón a Pedri, pero que Martínez Munuera ha decidido no señalar, Vitor Roque ha ido a disputar un balón dividido con Rafa Marín. El defensa del Alavés, muy contundente, se ha anticipado y ha simulado una agresión del atacante del Barça. El colegiado del duelo no ha dudado en expulsar al futbolista azulgrana. Escándalo en Vitoria.

Vitor Roque no se lo podía creer. Ha pedido profesionalidad a los jugadores locales, pues en ningún caso ha cometido una falta. El VAR no ha entrado para corregir la decisión del colegiado. Por difícil que parezca de creer, no podía hacerlo al no tratarse de una roja directa.