Xavi: "La gente de casa está mucho más preparada"

“Presente y futuro del club”. La definición de Xavi Hernández para los Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Héctor Fort, Marc Guiu y compañía. Orgulloso de lo que mostraron en un gran escenario como San Mamés, en unos cuartos de final de la Copa del Rey, ni más ni menos, al técnico no le tembló el pulso para decir, en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Villarreal, que “tenemos equipo para luchar por la Liga y por la Champions”.

“Hemos dicho muchas veces que por edad no les tocaría tener esa responsabilidad”, afirmó el egarense, “pero la situación en la que estamos es la que es y tenemos que tirar de gente de casa. Yo los veo preparados, están mostrando una personalidad tremenda”.

Habló del “carácter” de Lamine Yamal, que quedó afectado tras la derrota en Bilbao porque tuvo la victoria en sus botas. “Dice mucho de él que se sienta culpable cuando en realidad fue uno de los mejores del partido”. Y también de Héctor Fort: “Estuvo excepcional, como Cubarsí y Lamine. Mostraron un nivel extraordinario. Es un futbolista que puede jugar en la izquierda, en la derecha, de central… Una garantía total. Está muy preparado aun teniendo solo diecisiete años”.

Xavi intenta “sacarles presión”, “decirles que el responsable soy yo, que si algo no funciona es mi culpa”. Intenta “relativizar y rebajar esa presión que supone jugar en el primer equipo del Barça”. Y afirmó que “la gente de casa está mucho más preparada, normalmente, que la que viene de fuera. Tienen una personalidad y un desparpajo increíble. Y les damos confianza para que puedan hacerlo bien”.

NOMBRES PROPIOS

El técnico confirmó que Joao Cancelo “estará” ante el Villarreal. “Está bien, tiene mucho carácter. Es una maravilla, tanto como persona como profesional. Ha sufrido por no haber podido ayudar al equipo estas semanas. Estoy encantando de tenerlo en la plantilla, más allá de lo futbolístico, por su calidad humana”.

De Ter Stegen, que entrenó este viernes al margen del grupo, dijo que “está muy bien” y que “eso es una gran noticia”. “Ha hecho una recuperación de manual, de libro. No puedo hablar de plazos, pero estará pronto con el equipo”.

Sobre la falta de efectividad arriba quiso sacar hierro el técnico. “Lewandowski ha marcado tres goles en los últimos cuatro partidos. Son más las malas sensaciones, seguirá siendo importante. El equipo está fuerte, no había visto un vestuario de esta calidad humana en mi carrera”. Y de Vitor Roque quiso dejar claro que “también es un fichaje nuestro, no solo de Deco. El otro día no participó por una decisión técnica y táctica, especialmente táctica. Pero será importante. Es muy joven. Nos gusta especialmente y nos va a ayudar”.

EL PARTIDO

El Barça jugará por primera vez en Montjuïc este 2024. “Estamos contentos de jugar en casa, con nuestra afición. Necesitamos sentirnos bien con los nuestros”.

Del rival apuntó que “llega en horas bajas”, pero que “los equipos de Marcelino tienen muy claro a lo que juegan”. “No han tenido buenos resultados, pero tienen futbolistas que pueden marcar diferencias. Si jugamos contra el Athletic, ese es el camino”.

“El hecho de competir por la Liga”, concluyó Xavi, “no depende de nosotros, pero sí el no fallar. La Champions nos hace ilusión. Creo que tenemos equipo para competir, veremos hasta dónde nos lleva”.