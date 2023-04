Xavi: "Si ganamos esta Liga, será la rehostia"

El técnico tiene claro que el Rayo Vallecano "es el rival más incómodo del campeonato" "No estamos para récords, en lo único que pienso es en ser campeón", aseguró Xavi

Xavi Hernández ha comparecido en rueda de prensa para analizar el encuentro que este miércoles disputan Rayo Vallecano y Barça en Vallecas. El técnico blaugrana ha asegurado que "es el partido más complicado, con un campo más pequeño de lo normal, con el rival mas intenso de LaLiga". Y es que Xavi solo piensa en una Liga que, para él, "sería la rehostia".

"Es el partido más complicado, un campo más pequeño de lo normal, el rival más intenso y pesado de la categoría, en el buen sentido de la palabra. Es un equipo muy solidario, que no da un balón por perdido, es un rival muy incómodo", aseguraba el técnico, que reconoce que "hemos avisado a los jugadores de que será un rival muy intenso, no te dejan progresar, las distancias son más cortas, habrá muchos rechaces, segundas jugadas. Un partido realmente difícil, no será fácil mostrar nuestro juego, habrá que ser más prácticos de lo habitual". Xavi también reconocía que "no visualizo un partido brillante del equipo, aunque ojalá lo sea, claro".

Pese a todo, prefiere ser cauto: "Aún no hemos ganado LaLiga, quedan partidos por ganar, no hay nada ganado". Y es que tiene claro que, "si ganamos esta Liga, será, no la hostia, sino la rehostia. Cada victoria nos da más tranquilidad, quedan 24 puntos por jugar y llevamos once de diferencia, es significativa, pero no definitiva. Ahora cada victoria es un golpe encima de la mesa".

Pasa de récords

Además, pasa de cifras, estadísticas y récords: "No estamos para eso, ni cien puntos ni nada, estamos ya clasificados para Champions a ocho jornadas del final. Recuerda dónde estábamos el año pasado, no cuando ganábamos tripletes, estas son las comparaciones que hay que hacer". En ese sentido, está convencido de que "el barcelonismo dará mucho valor a esta Liga".

Sobre cuándo ganar LaLiga, "puestos a escoger, prefiero ganarla en casa que fuera, pero no me lo planteo, el objetivo es ganarla". "Si hacemos nueve puntos en estos tres próximos partidos, casi sería definitivo, pero los tenemos que hacer. Y mañana será complicado, es una salida muy difícil".