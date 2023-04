Balliu: “Xavi le ha metido mano al equipo”

"Que el Barça compita en Europa es solo una cuestión de tiempo" "El carácter de Gavi se tiene o no se tiene, pero no se enseña en La Masia"

De la mano de Andoni Iraola, Ivan Balliu se ha convertido en uno de los mejores laterales derechos de LaLiga. ‘Made in La Masia’, está convencido de que el Barça, que visita al Rayo este miércoles por la noche, está en muy buenas manos.

Por el horario no hay que preocuparse, pero ¿cómo tienen el césped?

(Ríe). Está perfecto, solo entrenamos en el estadio el día antes de partido. La hierba de Vallecas siempre está bien, no habrá problema.

¿Jugar a las cuatro es difícil?

Sí, influye mucho. A ver, a las dos o así no es mala hora porque el sol está arriba, pero a las cuatro, o incluso a las seis, cuando está bajando, te viene directamente a los ojos y no ves nada.

El Barça, casi campeón, y el Rayo, prácticamente salvado.

Ojalá vinieran relajados, pero no creo. Siempre hemos tenido buenos resultados contra ellos y creo que Xavi vendrá preparado. Este Barça no se relaja nunca, no lo permite Xavi, lo que sí podrían venir es un poco cansados después del esfuerzo ante el Atlético.

El Barça de Xavi no es dominador como el Barça de Pep ni los resultados son tan abultados, pero es que los equipos también compiten

Quien no parece cansado es el Rayo. Este año ha aguantado el ritmo de la primera vuelta.

Sí, el año pasado fue muy bien en la primera vuelta y tuvimos un bajón enorme en la segunda, en parte, porque llegamos a semifinales de la Copa del Rey. Este año nos echaron muy pronto.

¿Miran a Europa?

No es el objetivo, te diría que aún miramos hacia abajo, a cuánto está el descenso.

Pero si ya celebraron la permanencia ante Osasuna.

Osasuna era importante, sí, pero queda un poquito. Estamos muy cerca.

¿Qué importancia tiene Iraola en este equipo?

La tiene, la tiene. Por cómo nos hace jugar, por la intensidad con la que jugamos, por el fútbol que propone. No sé si es el secreto del Rayo al cien por cien, pero sí tiene gran parte de la culpa.

El Barça ganará LaLiga, si no pasa nada, varias jornadas antes. Usted conoce bien la exigencia del club porque estuvo ocho años, desde infantil. ¿Le ha convencido el equipo?

El Barça juega muy bien y ha mantenido la portería a cero muchas veces, que es lo más importante en el fútbol, sobre todo si tienes la calidad que tienen arriba. Y si el Barça no ha jugado bien, mira los otros equipos. Claro, no es dominador como el Barça de Pep ni los resultados son tan abultados, pero es que los equipos también compiten.

¿Qué le falta para ser competitivo en Europa?

Tuvieron mala suerte, también problemas de lesiones en partidos clave… Es un equipo muy nuevo, con jugadores muy jóvenes. Estoy seguro de que el año que viene competirán mucho mejor. El fútbol es cada vez más físico y en algunos partidos el Barça se ha visto más justo ahí, pero es cuestión de tiempo.

El Barça es un club exigente y la gente también lo es, pero Xavi está haciendo un trabajo espectacular

En el Barça se discute todo.

Es un club exigente y la gente también lo es, pero Xavi está haciendo un trabajo espectacular. Cogió un equipo muy tocado y al final le ha metido mano, ha cambiado la idea de todo y está cerca de LaLiga, el objetivo principal.

Y sin Messi. ¿Le ficharía?

Sí, todo lo que sea hacer crecer LaLiga... Merece acabar en el Barça. Será bienvenido.

¿Con 36 años?

Mira el Mundial que se ha cascado el tío, estos jugadores siempre dan rendimiento y ya tiene a Gavi para correr.

¡Qué bestia Gavi!

Es increíble, con lo joven que es y la personalidad que tiene, que no te la enseñan en el Barça. Eso se tiene o no se tiene.

¿Prefiere marcar a Gavi o a Vinicius?

Vinicius seguramente sea, junto a Dembélé, el futbolista que más te exige a la hora de marcarle. También Abde, con un perfil similar. Tienes que estar muy encima y no les puedes dar espacio. Pero como lateral prefiero tener un jugador de referencia, un extremo puro abierto que uno que baja, que se mete dentro y da espacio al lateral. Siempre te genera más dudas.

¿Qué le faltó para llegar al primer equipo del Barça?

Bueno, ahí estaba Dani Alves, pero no todo acaba en el Barça.