Regreso a Vallecas, el estadio que 'enterró' al Barça de Koeman

La última visita del conjunto azulgrana al estadio del Rayo acabó una derrota dolorosa... y la destitución del técnico neerlandés Xavi Hernández, que se ha enfrentado dos veces al equipo franjirrojo, tampoco tiene buenos recuerdos de esos duelos

Después de regresar a la senda del triunfo y reencontrarse con las buenas sensaciones, el FC Barcelona intentará dar este miércoles, contra el Rayo Vallecano, un nuevo paso hacia el título de Liga. El conjunto blaugrana visitará un estadio de malos recuerdos recientes, el escenario que compuso la triste melodía de los últimos compases del proyecto de Ronald Koeman, y un rival al que Xavi Hernández, desde que relevó al neerlandés en el banquillo culé, aún no ha podido vencer.

Lejos queda esa tarde del 27 de octubre de 2021, en la que el Barça completó un partido horroroso y Radamel Falcao marcó el gol que sentenció a Ronald Koeman como entrenador azulgrana. El neerlandés viajó a Madrid muy discutido y el mal resultado precipitó su destitución. Las nefastas sensaciones futbolísticas no ayudaron. Memphis Depay erró, en la segunda mitad, un penalti que podría haber igualado la contienda y cambiado muchas cosas. El destino estaba escrito.

Joan Laporta no esperó ni a llegar a Barcelona para destituir al héroe de Wembley. Lo hizo en el mismo avión, algo que dolió mucho al propio técnico neerlandés. "Los jugadores estaban sentados detrás de nosotros. Yo tuve que sentarme a su lado para que me despidiera. Siempre iba diciendo que soy una leyenda del club, pero no lo demostró", declaró públicamente, poco después de los hechos, Koeman.

Xavi, en busca de la 'venganza'

El Barça no ha vuelto a Vallecas desde entonces. El encuentro de la segunda vuelta de la pasada edición de la Liga se disputó en el Camp Nou con triunfo visitante (0-1). El Rayo también visitó el templo barcelonista en la primera jornada de la presente temporada y se llevó un punto (0-0). Xavi Hernández, por consiguiente, aún no ha sido capaz de ganar al equipo que dio el pistoletazo de salida a su etapa como entrenador culé (un empate y una derrota).

Para dar valor a los increíbles números de Andoni Iraola contra el Barça –tres compromisos consecutivos sin conocer la derrota–, es importante tener en cuenta una estadística muy significativa: antes de estos tres envites, entre 2003 y 2021, el cuadro catalán llegó a encadenar catorce triunfos frente a los franjirrojos.