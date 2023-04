Xavi quiere un extremo izquierdo de máximo nivel para el Barça

Las apuestas del área deportiva son Carrasco y el regreso de Abde, pero podría haber alguna sorpresa Hay futbolistas muy interesantes que se están ofreciendo al club blaugrana

El Barça ya tiene prácticamente cerrada la planificación del próximo proyecto a expensas de que LaLiga dé el OK para poder fichar, algo que aún no está del todo cerrado. El área deportiva es optimista y ya ha comenzado a cerrar operaciones de jugadores libres. Vendrá un central -Íñigo Martínez-, un centrocampista -Gundogan-, un delantero -cada vez huele más a Aubameyang- y el retorno de Messi.

Hasta ahí, todo parece dibujado y consensuado a la espera de que pueda venir otro medio y, tal vez, un lateral a última hora. Pero la posición que está generando más debate es la del extremo zurdo. Ahí habrá una revolución que puede desembocar en la salida de Ansu Fati y la llegada de dos futbolistas. Un cambio en toda regla para que el equipo tenga muchas más opciones de abrir el campo

El primer escenario dibujado por los gestores blaugrana tiene a dos futbolistas elegidos para ese puesto: el colchonero Yannick Carrasco y Abde. Dos buenos jugadores que prácticamente no necesitarían inversión , que tienen experiencia en Primera División y con perfiles distintos: uno ya es un veterano internacional y el marroquí, un futbolista para crecer como blaugrana.

Xavi cree que esa es una posición clave para el juego ofensivo del equipo y no lo tiene claro. Posee muy buenos informes de Carrasco, pero no le ve como titular indiscutible y Abde le genera dudas. De hecho, sus mensajes públicos sobre el jugador marroquí han sido extremadamente fríos. Y es que los técnicos creen que le falta regularidad y en el Barça se necesita un futbolista diferencial que brille cada fin de semana y no de forma intermitente. Abde tiene el reto de convencerle y, si no lo hace, no habrá problemas para cerrar un traspaso millonario. Otra cosa es que Abde acabe explotando de forma espectacular fuera del Camp Nou y la decisión acabe quemando a los que la tomen.

Tanto el entrenador como el área deportiva son conscientes de que lo ideal sería firmar a un jugador absolutamente diferencial para jugar por la izquierda. Si en la derecha estarán Dembélé y Raphinha, en la izquierda se necesitaría un futbolista de primerísimo nivel.

Y en el club saben que va a salir alguna o algunas oportunidades para llegar como cedidos en las próximas semanas. Algunos nombres ya han sido deslizados y puede pasar de todo, aunque en el Barça también tienen claro que, si viene Messi, no habrá espacio para todos. Hay debate entorno a este extremo que juegue por la izquierda y esto aún puede dar muchas vueltas. Por ahora, el Barça escucha a la espera de una decisión final...siempre que se pueda fichar.