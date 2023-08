Xavi evita polémicas con Bordalás y por el césped

El entrenador del Barça, eso sí, defiende que el ADN azulgrana sigue existiendo Da la razón al técnico del Getafe en que el fútbol ha cambiado y es más físico

Xavi Hernández quiso evitar polemizar con Bordalás, que en su rueda de prensa de ayer aseguró que el 'Tiki Taka' "ha pasado a la historia". El técnico del Getafe mantiene que el Barça del egarense juego muy distinto al de Pep Guardiola y que su fútbol ya no es tan asociativo y el dominio sobre el rival a través del control del balón tan aplastante.

El entrenador azulgrana le dio la razón en parte. "Estoy de acuerdo con él. Fue muy respetuoso y el fútbol ha cambiado. Se ha convertido en algo más físico pero nuestro ADN no cambia. Tenemos una manera clara de contrarrestar y es con el balón. Nos va a costar contra el Getafe, seguro. El Getafe con Bordalás siempre es muy difícil", ha afirmado.

Xavi tampoco quiso profundizar en el tema del césped que se encontrará mañana en el Coliseum Alfonso Pérez. La temporada pasada se quejó que no estaba en perfectas condiciones y tuvo que ver como le ponían el mote de 'El Jardinero' y cómo Quique Sánchez Flores le censuró su opinión. "¿El césped? No me preocupa porque confío en LaLiga y que se cumpla la normativa. A veces soy demasiado sincero", ha dicho.