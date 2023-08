Xavi: "No puedo decir si Ansu seguirá o no a final de mercado"

El entrenador dejó claro que "es patrimonio del club para el presente y futuro, pero vamos a ver" "Estamos en una situación que puede pasar de todo"

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, no quiso asegurar la continuidad de Ansu Fati dejando claro que no es un tema deportivo sino económico. "No es que sea contundente o no. Para mi es un activo muy importante de presente y de futuro para el club. Luego, el mercado dirá. Todos sabéis en la situación en que nos encontramos y no puedo decir ni asegurar que vaya a seguir a partir de septiembre. Queda mercado y vamos a ver".

En todo caso, Xavi recalcó que "nosotros estamos muy contentos con Ansu está trabajando bien y es un jugador que cuenta para el club en el presente y el futuro, pero todo está abierto y no se puede asegurar nada. Creo que he sido lo suficientemente contundente en este tema".

El entrenador no quiso hablar de mercado y solo en el caso Ansu dejó la puerta abierta a una salida con un condicionante claramente económico. El Barça necesita ingresar dinero para poder fichar a los refuerzos que quedan y Ansu sería el jugador elegido a abandonar la entidad porque tiene ofertas importantes.