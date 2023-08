"Vítor Roque se incorporará en enero"

El entrenador del Barça confirma que ahora no es opción de mercado El club lo tiene fichado para el 2024

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, descartó la incorporación de Vitor Roque para el mercado actual. "Vitor Roque ya es jugador del Barça. Está fichado pero vendrá en enero del 2024 tal y como estaba previsto", sentenció el técnico blaugrana cuando se le preguntó por la posibilidad de ficharlo ahora tras la marcha de Dembélé al PSG.

Xavi Hernández dejó claro que este es un tema que está gestionando el área deportiva. "Lo de Vitor Roque está trabajando el área deportiva con el jugador y con su club, pero lo previsto es que venga aquí en enero del 2024 como contractualmente estaba firmado".

El Barça llegó a valorar la posibilidad de traerle, pero debería imputar la operación de fichaje de más de 30 millones de euros en este verano y eso es algo que no podría ser. Vitor Roque querría venir ya, pero el Atlético Paranaense no está muy de acuerdo por lo que no se forzará la situación y el Barça esperará. Lo más probable es que el club vaya a por Neymar o Joao Félix en posiciones ofensivo.