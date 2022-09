Xavi no descarta jugar con tres centrales en Mallorca

El técnico del Barça asegura que puede cambiar el dibujo para suplir las bajas en el lateral derecho Recuerda que tiene alternativas como Sergi Roberto o confiar con gente del filial como Casadó

Xavi Hernández ha calificado como una "desgracia" la plaga de lesiones que ha asolado al Barça en este parón de selecciones. Se han concentrado, sobre todo, en la zona defensiva dejando muy tocada la posición de lateral derecho porque el técnico no puede disponer ni de Koundé, ni Araujo ni Bellerín.

Pero Xavi está convencido que tiene alternativas en la plantilla y escapó de cualquier discurso victimista ante la situación. Además, no ha negado que pueda hacer un cambio de dibujo para pasar a jugar con tres centrales minimizando de esta forma las ausencias en la defensa. "Tenemos muchas opciones. Tengo que ver cómo está Sergi (Roberto) y he subido a Marc Casadó. Podemos jugar con tres centrales o jugar con un lateral a pierna cambiada. Decidiremos tras el entrenamiento", ha dicho.

En esta hipotética defensa, las plazas en el once titular podrían ser para Eric Garcia, Christensen y Marcos Alonso, aunque no se puede descartar que Piqué sea una opción. Si decidiera jugar con carrileros, Balde o Alba podrían ocupar la banda izquierda y Sergi Roberto o Dembélé en la derecha. Pero Xavi no ha descartado, ni mucho menos, confiar en alguno de los jóvenes del filial que han participado estos días en los entrenamientos. No tiene miedo. "Balde tiene 18 años y lo hemos puesto. Si veo algún joven preparado, pues a jugar. Estoy en comunicación con Márquez constante. El que esté preparado, a jugar, tenga la edad que tenga".

Xavi ha elogiado mucho a Marc Casadó, un futbolista que le encanta. "Marc es un futbolista polivalente, tiene alma y compite bien. Juegue donde juegue lo hace bien. Tiene carácter y es muy positivo para el grupo y muy bueno para el entrenador", ha comentado. Además, puede reconvertir algún medio a lateral pero no es una opción que le agrade demasiado. "Algún centrocampista se podría adaptar, como Frenkie o Gavi, pero veo más un perfil defensivo es esa demarcación".