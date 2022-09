Javier Aguirre: "El Barça tiene un banquillo que muchos querríamos de titulares"

"Siempre tenías la esperanza de que se equivocaran en un balón parado o en un contraataque, pero ahora están mucho más concentrados sin balón", declaró El técnico también lamentó la lesión de Araujo, aplaudió el fichaje de Lewandowski, pero aseguró que juegue quien juegue, pondrá en dificultades al Malllorca

Dos victorias, dos empates y dos derrotas completan el balance del Mallorca en este arranque de temporada, antes del último parón de selecciones, previo al Mundial de Catar 2022. Después de vencer en Son Moix al Almería por 1-0, los de Javier Aguirre reciben al Barça este sábado a partir de las 21:00 horas. El técnico mexicano afronta con optimismo el duelo ante los blaugrana, pero siempre con pies de plomo, sabiendo la dificultad que comportará enfrentarse a los de Xaci Hernández.

"No hay respiro posible. Hemos enseñado muchas imágenes del Barça a los jugadores, de lo bien que juegan, de sus automatismos, de los bien que han defendido, lo hacen muy bien con y sin balón. Ha dado un paso adelante en conceptos defensivos y es muy difícil meterle mano. Siempre tenías la esperanza de que se equivocaran en un balón parado o en un contraataque, pero ahora están mucho más concentrados sin balón", explicó en la rueda de prensa previa al encuentro.

Preguntado por las bajas que presentará el Barça, 'El Vasco' no se fía ni un pelo de las ausencias del equipo culé. "Ojalá llegue Araujo al Mundial, es un jugador extraordinario, acaba de renovar y se merece lo mejor. Siempre nos gusta que estén los mejores en el campo. Tienen un banquillo que ya los querríamos muchos de titulares. Quien juegue, lo hará bien. Con bajas o sin ellas, nos lo complicarán mucho, seguro", aseguró.

Será la segunda vez que se enfrente a Xavi Hernández en los banquillos. El curso pasado los blaugrana se llevaron los tres puntos en el Camp Nou, tras vencer por 2-1. "Todos sabemos del buen trato que tienen con el balón. Todos bebieron de la misma fuente, Pep y Xavi, claro que hay similitudes y mecanismos que se repiten. En aquel equipo estaba Messi que marcaba las diferencias, era algo aparte, ahí no valía táctica ni nada. Ahora tienen otros registros. El Barça es el Barça y el míster que esté, tiene un estilo identificativo de su ADN", apuntó el mexicano.

Buscan dar la campanada

El Barça llega en velocidad de crucero y el entrenador del Mallorca es consciente de las dificultades que comportará el encuentro. ¿Por dónde pasan las opciones de rascar algún punto contra las blaugrana? "Tratamos de crecer ofensivamente en cada partido, pero contra el Barça será difícil tener más posesión, más tiros, más córners a favor... Queremos no perder tantos balones innecesarios. Estamos dando ese pasito a nivel individual y colectivo, pero ojalá seamos atrevidos y no nos queme la pelota. Espero que no suceda y si es así, que sea por virtudes del rival y no por defecto nuestro. Tenemos que buscar la paciencia, enlazar tres pases, zafar la primera presión y hacer daño. Por ahí pasa y, también, en algún balón parado", argumentó.

Por último, Aguirre también tuvo unas palabras para Lewandowski, a quien se enfrentará por primera vez, aunque ya lo había visto por televisión. Lamentó que la selección polaca esté emparejada con su México en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022. "Estamos jodidos", apostilló. Lo definió como un "matador de área" a quien "no le puedes permitir no un centímetro". Al ser de la "vieja escuela", lo comparó con Mario Kempes. También se mostró sorprendido por su rápida adaptación, viéndole hablar regularmente con los árbitros: "Debe hablar castellano mejor que yo y digo 'carajo' o hablamos todos alemán o me equivoqué de Liga".