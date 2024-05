"Xavi me ha comentado que nadie le ha dicho nada"

El futuro de Xavi Hernández al frente del banquillo del FC Barcelona volvió a dar un vuelco de 180 grados ayer. Según ha avanzado Jordi Basté en RAC1 y ha podido confirmar SPORT, Laporta ha decidido que el egarense no siga en el club la temporada que viene. Una decisión que llegó después de la rueda de prensa del técnico previa al duelo ante el Almería.

El presidente azulgrana no le gustaron las palabras de Xavi, en las que afirmó que será difícil competir con el Real Madrid y otros clubes por las dificultades económicas del equipo.

En el programa 'El Matí de Catalunya Ràdio', el periodista Bernat Soler ha confirmado que ha podido hablar con el aún entrenador azulgrana cara a cara. El equipo de 'Catalunya Ràdio' se encontró con la expedición culé en el aeropuerto de Almería, donde según Soler, había tres personas un poco más apartadas del grupo conversando: Xavi, Rafa Yuste y Óscar Hernández.

Cuando pudo hablar con Xavi Hernández, Bernat Soler confirmó que: "He hablado con Xavi cara a cara, me ha dicho que no le habían dicho nada y solo tenía un mensaje de felicitación por la victoria de parte de Laporta. No tiene previsto hacer ninguna reunión extraordinaria y no sabía qué estaba pasando".

El culebrón del banquillo azulgrana no para. Xavi Hernández anunció el pasado 27 de enero que dejaría el club a final de temporada, algo que fue ratificando en cada rueda de prensa. El 24 de abril, tras una cena, Laporta consiguió convencer al técnico para quedarse y el día siguiente lo anunciaron en rueda de prensa. Ahora, menos de un mes desde ese anuncio, Xavi parece que tiene pie y medio fuera del FC Barcelona.