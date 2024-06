Nacho, recompensa a los 34: capitán, doblete y Eurocopa

Nacho Fernández tiene el título honorífico de ser el único ‘one man club’ de la plantilla del Real Madrid. Un equipo que cada temporada se refuerza con jugadores contrastados que le ha impedido tener mayor protagonismo. Un 'obrero' del fútbol que siempre ha respondido cuando le han llamado para tapar agujeros en la defensa. Un suplente de lujo por su versatilidad para ocupar cualquier posición de la zaga, al que le ha llegado su recompensa a los 34 años.

Nacho con el trofeo de Liga y de Champions / Efe

Rol secundario

“Parto siempre como de los últimos de la fila, pero gracias a mi esfuerzo y mi trabajo consigo darle la vuelta a la situación. Al final todos los años soy importante en el equipo”, subraya el de Alcalá de Henares, que esta temporada tiene el máximo rango como capitán del Real Madrid. Lleva 23 años en el club, al que llegó en 2001 para ir subiendo peldaños hasta alcanzar el primer filial y compaginarlo durante tres temporadas con el primer equipo, para dar el salto definitivo en 2013.

Desde entonces, ha sido el eterno suplente, una garantía permanente como relevo defensivo para los entrenadores de turno que le han concedido desde entonces el privilegio de mantenerse en el equipo. Un trabajo sordo que tiene recompensa esta temporada en la que, además de ser el capitán, fue titular por primera vez en su sexta final de la Liga de Campeones para levantar el trofeo al cielo de Wembley. Es cierto que las lesiones de Militao y Alaba le han permitido tener esta oportunidad, pero no es menos cierto que se ganó en el campo el privilegio de jugarla.

Nacho ya está concentrado con la selección junto a Joselu y Caravajal / Efe

Estará en la Eurocopa de Alemania

Como recompensa final a su buena temporada, pero sobre todo a su carrera deportiva, el seleccionador Luis de la Fuente lo ha convocado para jugar la Eurocopa de Alemania. “No tenía muchas esperanzas, porque la última vez que fui convocado fue cuando ganamos la Nations League y no tenía noticias de nada”, asegura el jugador, al que su condición de secundario en el Real Madrid nunca le favoreció, pese a que cuando jugó siempre cumplió como el que mejor.

Nacho defiende a Fuellkrug en la final ante el Borussia / AP

"Está siendo una temporada muy bonita tanto para el equipo como para mí, está siendo de 10. Además, ser capitán es muy especial. Es muy difícil llegar a una final de Champions y nosotros hemos tenido la suerte de vivirlo muchas veces”, comentó el jugador, que recibe tres reconocimientos a su carrera en el año en el que termina contrato con el Real Madrid: capitán, ser titular en la Champions, y jugar la Eurocopa.

Misterio sobre su futuro

El club le extendió hace meses prorrogar un año más la relación, pero el jugador se lo sigue pensando. "Tengo decidido qué voy a hacer cuando termine la temporada, pero no lo voy a decir, no es el día, no es el momento. Nada de lo que pase va a cambiar mi decisión, ganar la Champions o la Eurocopa”, argumenta para mantener el misterio sobre su futuro.

Toreando en Wembley / Efe

Nacho espera los movimientos de mercado para decidir. Sabe que recuperarán a Marín y que quieren a Leny Yoro, dos refuerzos que limitarán sus oportunidades con Rudiger, Alaba y Militao por delante. A eso suma las ofertas que le llegan de Arabia, lo quiere Fernando Hierro en el Al-Nasser, y de Estados Unidos.