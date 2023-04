Xavi aprieta para que Busquets siga un año más en el Barça

El centrocampista ha pedido más tiempo para dar la respuesta a la oferta blaugrana La debacle en el clásico no cambia nada. El técnico considera que será importante el próximo curso

Sergio Busquets sigue sin concretar la renovación por una temporada con el Barça. El jugador sigue meditando su futuro tras recibir la propuesta de ampliación de contrato por una temporada y estaría esperando en estos momentos alguna oferta de Arabia Saudí que, hasta el momento, no se ha producido de forma oficial. El técnico, Xavi Hernández, está apretando para conseguir su continuidad ya que, a pesar de las críticas tras el 0-4 ante el Madrid, considera que Busquets puede jugar un papel importante el próximo curso.

El Barça, con el OK del área deportiva y el propio Xavi, le hicieron una oferta de renovación de un año a Busquets con una gran rebaja salarial. La propuesta económica no dista mucho de lo que pudiera percibir en la MLS, por lo que el jugador está meditando su futuro desde un punto de vista personal y profesional. Xavi le ha reiterado que seguirá siendo una pieza importante dentro del vestuario y en los terrenos de juego y Busquets se lo está pensando. Todo está en el aire, pero la irrupción de una propuesta económica multimillonaria de Arabia Saudí sí que podría acabar cambiando el escenario. A pesar de los rumores, a día de hoy, esa oferta aún no ha llegado.

Otro factor que podría decidir la continuidad de Busquets es el hipotético regreso de Leo Messi. Al capitán blaugrana le podría atraer jugar su última temporada al máximo nivel junto al mejor jugador del mundo con quien mantiene una amistad personal desde hace años. Busquets es consciente de que el Barça no mejorará la propuesta económica y se tomará su tiempo para dar la respuesta definitiva.

Al Barça le corre cierta prisa la decisión final de Busquets porque en el caso de que no renueve deberá firmar sí o sí a un centrocampista de primer nivel que le pueda sustituir. Tiene negociaciones avanzadas con Gundogan aunque no hay acuerdo económico y no hay nada cerrado. En el caso que siga, el club podría firmar otro tipo de centrocampista más polivalente. El Barça empezará a apretar a mediados de abril, aunque es muy respetuoso con los tiempos de Busquets porque se ha ganado el derecho a decidir por su profesionalidad y su ciclo tremendamente exitoso en el Camp Nou.