'La Promesa': Avance del capítulo de hoy, 6 de mayo

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 17:30 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

En el capítulo de hoy... La relación entre Pelayo y Catalina no remonta, pero el Conde descubrirá una trampa que le han tendido a ella. Vera constata que Lope no remonta tras su ruptura. El cocinero está tan mal que no puede evitar que hasta el nivel de sus platos empeore. Virtudes parece más integrada que nunca en el palacio, pero eso no evita que Simona siga muy preocupada por su hija.

Por petición de Cruz, Alonso intenta echar a Ayala de La Promesa, pero la reacción del conde es tan inesperada como humillante. Y Blanca Palomar tiene una idea para solucionar de una vez por todas la tensión entre Jana y Manuel, aunque a ellos podría no gustarles.