Aubameyang lo tiene claro: apuesta todo por volver al Barça

El cambio de entrenador en el Chelsea le puede dar oportunidades, pero su deseo es salir hacia el Camp Nou El goleador forzará la situación en el caso de que el club blaugrana apueste decididamente por él

Aubameyang es uno de los nombres que contempla el área deportiva del Barça para la próxima temporada. Xavi Hernández quiere gol, pero la prioridad sería firmar ya al delantero brasileño Vitor Roque, aunque hoy por hoy, las negociaciones son complicadas. Aubameyang puede ser una solución temporal a la posición de '9' y el futbolista tiene muy claro que desea seguir su carrera en el Camp Nou. La llegada de Frank Lampard al banquillo del Chelsea puede acabar con su ostracismo, pero el delantero no ha variado su postura: en verano quiere volver al Barça.

Aubameyang ya se ofreció al club blaugrana en el mercado de enero, pero no pudo firmar porque no se podía inscribir al haber militado ya en dos equipos la misma temporada. El delantero ha ido manteniendo contactos con sus compañeros y ha refrendado su deseo de volver al técnico, Xavi Hernández, quien le abriría las puertas porque su rendimiento con la camiseta blaugrana fue realmente espectacular.

El delantero prácticamente no ha jugado con el Chelsea porque su ya exentrenador, Graham Potter, no contaba con él. Eso podía haber facilitado las cosas en verano, pero ahora habrá que ver si Lampard le da minutos, algo que es bastante factible porque el técnico siempre ha hablado bien de la capacidad goleadora de Aubameyang. En todo caso, el futbolista quiere volver al Camp Nou y está a la espera de la decisión del Barça para forzar la situación.

Porque su regreso no es fácil. El Chelsea, que le fichó por 12 millones de euros, no está dispuesto a dar facilidades siempre que su destino sea el Barça, aunque la sartén por el mango la tiene el propio futbolista. Jugador y Barça creen que la mejor fórmula sería una cesión siempre que el futbolista estuviese dispuesto a rebajarse el salario la próxima temporada. En el Barça siguen trabajando la llegada de Vitor Roque, pero si no es posible este verano, podría atrasarse un año. En ese caso, Aubameyang sería la solución perfecta.