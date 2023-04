Los pasos que dará el Barça para conseguir el fichaje de Messi

El club blaugrana espera que LaLiga apruebe su plan de viabilidad para incorporar a Leo y otros futbolistas Laporta hablará con el jugador si se consuma su divorcio con el PSG y, luego, habrá propuesta económica por una temporada

El Barça ya tiene clara la estrategia a seguir para conseguir el ansiado regreso de Leo Messi al Camp Nou. No va a ser un recorrido fácil, pero en el club blaugrana existe mucho optimismo en una negociación que aún no se ha iniciado aunque tiene visos de llegar a buen puerto. El club blaugrana va a esperar primero tener el OK de LaLiga con su plan de viabilidad para rebajar límite salarial y, luego, iniciará su ofensiva final sobre el futbolista argentino y su entorno, algo que todavía no se ha producido.

SPORT ha avanzado que la próxima semana, los ejecutivos del Barça se reunirán con LaLiga para explorar un acuerdo en la rebaja del límite salarial. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha ido especificando que el club blaugrana estará excedido en unos 200 millones de euros, pero se están dando pasos para solventar este asunto. Mateu Alemany lleva ya tiempo preparando un plan de viabilidad que contempla, sobre todo, una reducción de gastos y de presupuesto que permitiría dar aire a este límite salarial. El encuentro de la próxima semana es clave para desencallar este asunto y en el Barça lo ven bien enfocado.

El plan incluye rebajas salariales en algunos casos y, evidentemente, ingresos por algunas ventas de activos de jugadores. Además, el Barça recortará en otras áreas del club hasta acercarse a la cifra que impone LaLiga. La rebaja podría producirse en un tiempo mayor al de este verano, pero implicaría cumplir toda una serie de objetivos económicos. Si LaLiga da el OK -hay precedentes con otros clubs-, el Barça podría estar en disposición de fichar siempre que cumpla a rajatabla los requisitos. Y a partir de ahí, deberá elegir bien los objetivos a incorporar para no volver a rebasar esa masa salarial. El nuevo contrato de Messi sería uno de los puntos clave en esa negociación.

Con el visto bueno de LaLiga, el Barça sí que estaría ya en disposición de negociar abiertamente con el entorno de Messi. El padre de Leo, Jorge Messi, ya fue contundente en su última visita a Barcelona asegurando que no se daban las condiciones para el regreso del futbolista. Ahora sí podrían darse. El Barça, antes de realizar su ofensiva, esperará a que se consuma el divorcio entre Messi y el PSG, algo que oficialmente no ha pasado. El club, por ahora, solo ha ido lanzando mensajes públicos deseando el regreso del crack argentino, pero no se ha ido más allá.

Si Messi decide romper las negociaciones de renovación con el PSG, el Barça entrará en escena. Y ahí sí que planetaría una oferta económica atractiva pero dentro de sus posibilidades para convencer al argentino. Es evidente que no será una propuesta astronómica, pero confían en la buena predisposición de todas las partes para llegar a un entente final. Sería un contrato de una temporada y contaría absolutamente con el OK deportivo. Xavi Hernández quiere a Messi porque entiende que sigue siendo el mejor jugador del mundo y sumaría talento en una auténtica oportunidad de mercado.

Por ahora, todas las partes van a mantener silencio a pesar de que en el Barça se ha hablado sin tapujos del deseo por negociar. Todos saben que para que esta operación sea viable, LaLiga tendrá un papel fundamental aprobando el plan de viabilidad. A todo el mundo le interesa el regreso de Messi a la competición española y el Barça ha trabajado muy duro para que esto sea posible. Queda mucho y pasarán semanas hasta que haya cierta claridad en el tema, pero en mayo puede precipitarse todo. En el Barça, eso sí, tendrán claro ya si podrán ficharle o no en las próximas semanas. Se va encaminando.