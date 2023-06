Xavi sí aceptaría un trueque Kessié-Brozovic para el Barça

El técnico cree que el perfil del croata es más necesario y más cuando será difícil fichar En el club no tienen nada clara la operación por ahora y el Inter tampoco

El Barça necesita fichar a un pivote y Xavi Hernández ya asume que va a ser muy complicado incorporar algún futbolista diferencial en esa posición. El técnico daría el visto bueno a la operación de intercambio entre el jugador blaugrana y el del Inter al entender que su perfil se ajusta a lo que necesita.La negociación está parada porque el área deportiva del Barça no lo ve claro y tampoco hay garantías de que pueda ser inscrito.

La operación Kessié-Brozovic ya surgió durante el mes de enero cuando el Inter pidió la cesión del blaugrana. En aquel entonces, el Barça desetimó el tema, pero abrió la opción a un intercambio con Brozovic. El croata veía con muy buenos ojos el acuerdo, pero los italianos se echaron atrás al aducir que la tasación de los dos futbolistas no era la misma.

Ahora, Xavi pretende la llegada de un jugador de las características de Brozovic. El entrenador ha presentado una lista ambiciosa, pero son operaciones imposibles para el club en este mercado, por lo que estaría dispuesto a apretar por este trueque y así lo ha comunicado al área deportiva. Pero por ahora todo está parado porque en el Barça no se ve claro por la diferencia de edad de los dos futbolistas -Brozovic va a cumplir 31- y porque la ficha del croata es muy alta por la fiscalidad italiana.

Barça e Inter han estado en contacto en las últimas semanas y es probable que haya una cumbre de mercado en días. El Inter se ha interesado en algunos jugadores blaugrana como Kessié y Eric Garcia, pero no tienen dinero para firmar. Y quieren sondear la idea de algún intercambio, sea con Brozovic o con algún otro jugador. En su momento también pusieron sobre la mesa la posibilidad del carrilero diestro, Dumfries pero al Barça no le cuadra.

La intención del Barça es intentar vender a Kessié por una cantidad superior a los 30 millones de euros y, luego, poder decidir. Y por ahora esa oferta no ha llegado. El club no descarta quedárselo esta temporada si no hay una buena venta.