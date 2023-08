Xavi acata la sanción por su expulsión en Getafe: "Quizá me tengo que controlar más"

El entrenador del Barça aclara que ya se le ha pasado "el enfado" de Getafe Cumplirá dos partidos de sanción tras su expulsión en la primera jornada y asegura que no se arrepiente de sus palabras en Getafe

Xavi Hernández, entrenador del Barça, asumió con naturalidad la sanción de dos partidos impuesta por el comité de Competición tras su expulsión en Getafe y reconoció que debe controlar más sus impulsos durante y después de los partidos.

"Simplemente me toca acatar la sanción. No quiero generar más polémica, ya fui muy claro, pero a mí los empates, las victorias o las derrotas me duran 24 horas y ya se me ha pasado el enfado", dijo.

El técnico del Barça subrayó que quiere centrarse "en lo que puedo controlar", en la gestión de los partidos. "Quiero pensar en cómo atacar mejor, en generar más juego".

"Debo acatar la sanción y poco más; como dijo Raphinha hay que intentar que no vuelva a pasar. Quizás me tengo que controlar más", admitió.

Preguntado si se arrepiente de sus palabras en la rueda de prensa posterior al partido de Getafe, el técnico contestó de manera contundente. "No me arrepiento de nada, fui honesto y dije la verdad; lo vio todo el mundo, en ningún momento le da en la mano a Gavi", añadió.