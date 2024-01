"Vitor Roque va a hacer historia en el Barça"

Paulo Turra (Turapendi, 1950) todavía habla de Victor Roque como si el jugador y él aún fueran entrenador y discípulo en el Athletico Paranaense. No hace muchos meses era así. Por eso, el preparador brasileño puede hablar como pocos del ya futbolista azulgrana, que hizo su debut en Las Palmas con la camiseta del Barça y está llamado a ser el '9' del Barça del futuro.

Charlamos con el técnico que más partidos dirigió (ya sea como primero o segundo entrenador) a Vitor Roque en el Athletico Paranaense para conocer un poco más qué ha fichado el club azulgrana.

Pregunta: ¿Qué jugador se encontrará la afición del Barça?

Respuesta: "Es un jugador bueno, buenísimo. Tiene muchísima velocidad, es muy de atacar el espacio y la profundidad. Es un gran jugador en el uno contra uno y, sobre todo, muy inteligente. Sabe jugador perfectamente sin balón para atraer la atención de los defensores rivales y favorecer a sus compañeros. Es un joven muy interesante y tengo la certeza que dentro del modelo de juego de Xavi encajará a la perfección".

P: Usted ve los primeros pasos de Vitor Toque en el fútbol profesional, ¿cómo lo viste desde un principio?

R: Desde el primer día fue un chico con una enorme voluntad de evolucionar y seguir creciendo, con una gran preocupación por los pequeños detalles. Desde un primer momento se mostró muy maduro a pesar de su edad. ¡Parecía que tuviera muchos más años de los que tenía! En los dos años en los que ha estado en el Athletico Paranaense ha crecido muchísimo. Ha tenido una maduración impresionante.

P: ¿Ya se le veía que iba a llegar y a dar el salto a Europa tan pronto?

R: Desde el 2022 que lo veo entrenar y jugar, yo tenía la certeza que tarde o temprano Vitor Roque acabaría en un grande de Europa. Yo veía su crecimiento, cómo maduraba, cómo jugaba. Y luego, claro, fuera del campo es un tremendo profesional: Llega siempre antes, hace todo lo que tiene que hacer, está siempre a disposición, muy educado, muy participativo...

P: ¿Cuáles son sus grandes cualidades?

R: Es un jugador especial. Tiene una gran velocidad, es muy explosivo, sabe poner bien el cuerpo. Tiene dribbling, pero también sabe atacar muy bien los espacios. Y, por supuesto, tiene una enorme capacidad para finalizar en área rival.

P: ¿Qué consejos le ha ido dando durante el tiempo que ha estado con él?

R: Un concepto que aquí fue muy noticiable en Brasil que fue el de jugar sin balón. Cuando él volvió del campeonato sudamericano, donde fue campeón, yo le hizo venir a mi sala y hablé con él. Le dije: 'Todos los grandes entrenadores miran lo que los jugadores hacen con la pelota, pero también sin la pelota'. Entonces, aparte de marcar, había que mejorar también en el juego sin balón. Le enseñé algunos movimientos que como delantero debía hacer y pronto me lo agradeció. Él lo asimiló perfectamente y no le importó trabajarlo una, dos y mil veces. Mejoró muchísimo.

Vitor Roque, en una imagen con el Athletico Paranaense / EFE

P: ¿En qué debería mejorar todavía?

R: Lo que debería mejorar, sin duda, es el juego aéreo. Es un jugador joven y seguro que lo mejorará. A pesar de que el Barça no sea un equipo que necesite grandes cabeceadores, sí es algo que aún le cuesta un poco más.

P: Dijo que Vitor Roque era el mejor delantero brasileño actual, ¿lo mantiene?

R: Sí, no tengo ninguna duda. Él al final de la temporada pasada tiene una lesión grave, pero eso no tiró un año que fue tremendamente bueno. En 2023 fue un delantero letal, mortal para los rivales. En todos los partidos o creaba ocasión de gol o la ejecutaba. Fue tremendo. Tenía a los defensas ultra preocupados. Demostró una superioridad física aplastante también. Para mí fue el mejor delantero de 2023. Sin duda.

P: ¿Eso significa que es mejor que Endrick?

R: Son jugadores diferentes. A Endrick le gusta mucho más salir del área, coger el balón más atrás y conducir. Ocupa más espacios. Vitor Roque es más explosivo, de movimientos más cortos. Ahí es donde marca la diferencia, aunque también sabe driblar. Tiene un gran uno contra uno en espacios cortos.

P: ¿Y en lo personal, qué recuerdas de él? Aquí le estamos viendo con una sonrisa siempre...

R: Fue muy tranquilo tratar con Vitor Roque. Es un atleta y una persona excelente. Es un tipo muy familiar, durante los seis meses como entrenador y los otros tantos como segundo entrenador, nunca vi a Vitor Roque levantar la voz o teniendo una actitud que no corresponde a la de un futbolista profesional. Un tipo muy educado, muy agradable... un jugador que sabe perfectamente qué es lo que quiere.

P: Xavi aseguró que podía jugar junto a Lewandowski. ¿Cómo lo ve usted?

R: Bueno, yo veo a Vitor Roque jugando perfectamente junto a Lewandowski, con Vitor siendo más móvil y viniendo desde atrás. A Vitor Roque le gusta mucho romper al espacio y ahí se puede beneficiar de un '9' más estático como Robert. El hecho de tener a Lewandowski en el equipo también le ayudará a él, porque al final le quita presión y le permitirá poder coger todos los automatismos del juego del Barça. Él va a aprender muchísimo de Lewandowski.

P: ¿Tiene ya el nivel incluso para sustituir a Lewandowski en la posición de delantero del Barça?

R: Vitor Roque está llamado a ser el próximo gran '9' del Barcelona, pero es difícil saber si será ya o en unos meses o en unos años. Eso sí, no creo que tarde mucho en hacerse sitio. Por cómo es él y por cómo trabaja, no creo que le vaya a costar adaptarse al equipo. ¿Si será titular pronto? No lo sé, lo que seguro que hará pronto es jugar muchos minutos. Todo a su tiempo. Lo primero es que él se sienta cómodo.

P: ¿Triunfará en el Barça?

R: Yo creo que sí. Fíjate en los últimos delanteros brasileños que llegaron: Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Neymar... La forma de jugar del Barça les beneficia y todos acabaron triunfando. También lo hará Vitor Roque. Ha llegado muy joven, más que los otros. Ahora lo tiene todo para crecer en el Barça y hacer historia.

P: Vamos contigo. ¿Qué planes tienes de futuro?

R: Estamos esperando proyectos. Sigo vinculado al fútbol y preparándome para una nueva aventura. Veremos.