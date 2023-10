Quién es Villarejo y las causas de su conflicto con Barça y Real Madrid

El ex comisario de la Policía Nacional ha acusado a Laporta de facilitar información que sirvió para detener a Sandro Rosell José Manuel Villarejo también ha asegurado que "Florentino Pérez sobornó a árbitros antes que el Barça"

La trayectoria de José Manuel Villarejo (El Carpio, Córdoba, 3 de agosto de 1951) es muy extensa. Llegó a la Policía Nacional en 1972 y pasó sus primeros años en Euskadi participando en operaciones antiterroristas con ETA. Después fue destinado a Madrid, donde empezó a trabajar en el equipo de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior.

Pidió una excedencia en 1983 que se alargó durante una década, hasta 1993, durante la que, además de gestionar hasta 46 empresas, trabajó como detective privado tanto para el sector privado como también el público. Una vez finalizada la excedencia, ejerció de agente encubierto para la Secretaría de Estado de Interior. Tras regresar a la Policía Nacional fue inspector jefe, comisario en la Comisaría General de Información, además de en la Comisaría General de la Policía Judicial hasta que pidió su jubilación voluntaria en 2016.

Grandes escándalos

Muchos de los grandes escándalos ocurridos en España durante los últimos años tienen en él a uno de sus vertebradores. La Operación Catalunya, la trama Gürtel, pero también el espionaje de políticos y jueces o el escándalo en la Casa Real con la princesa Corinna coinciden en la presencia de Villarejo, que, en una de sus muchas grabaciones de todo tipo y ante todo tipo de personas, se definía así: "Yo soy la hostia en mi trabajo... Llevo 30 años haciéndolo y nunca he fallado. ¡Nunca! Por eso, las cosas más delicadas de este puto país me las encargan a mí: ya sea la izquierda, la derecha, el centro o su puta madre”.

En la entrevista concedida a 'El Món a RAC1', que ha vuelto a colocarle en la palestra y con la que se ha enemistado con Joan Laporta y Florentino Pérez, entre muchos otros, ha suavizado la concepción que tiene de sí mismo asegurando que "no soy para nada un verdugo, en todo caso un observador". Entre sus observaciones estaba, normalmente, por encargo, ya fuera del sector público o privado, grabar a políticos, altos funcionarios, jueces... para obtener información confidencial.

José Manuel Villarejo. | FERRAN NADEU

Villarejo, el pasado mes de julio, fue condenado por la Audiencia Nacional a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad documental, aunque fue absuelto por cohecho y extorsión. El ex comisario, que estuvo encarcelado tres años de forma provisional, deberá regresar a la cárcel si la respuesta judicial que dé a esta sentencia no prospera. Cuando en su momento salió de la prisión provisional, no se mordió la lengua: "¿Ellos han decidido hacer una catarsis de España? Vale, de acuerdo. Yo, encantado de que eso ocurra”. Y en ello está.

La acusación sobre Joan Laporta

El excomisario acusó durante la entrevista a 'El Món a RAC1' a Joan Laporta de haber facilitado información que permitió detener a Sandro Rosell, ex presidente blaugrana que pasó dos años en prisión preventiva y que, finalmente, fue absuelto de todos los delitos. "Aunque él no es político, hay tres clases de enemigo en política: el foribundo, el sanguinario y el compañero de partido. En el caso de Rosell, fue Laporta quin nos dio esta información", arrancó. Siguió: "Gente del entorno del presidente, que lo había echado, filtró información de Rosell. Ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell [Xavier], que fue responsable de seguridad del Barça y socio de un despacho de detectives que sigue trabajando con el CNI", acabó.

La respuesta de Joan Laporta

El presidente del Barça, según ha podido saber SPORT, ha reaccionado a las acusaciones asegurando que son "totalmente falsas" y ya se ha puesto en marcha para emprender acciones legales contra José Manuel Villarejo. De hecho, el Barça también tiene previsto moverse en ese sentido. Según ha podido saber SPORT, el club blaugrana no se quedará de brazos cruzados ante todas las declaraciones de José Manuel Villarejo. El Barça ha activado los mecanismos para exigir una rectificación al excomisario del Cuerpo Nacional de Policía y, en caso de que las acusaciones no sean corregidas, emprender acciones legales. El Barça no hará ningún comunicado.

Laporta, feliz en el palco de Estadio Olímpico de Montjuïc durante el Barça-Celta. | Jordi Cotrina

La acusación sobre Florentino Pérez

El excomisario, en una segunda entrega de la entrevista concedida a RAC1, acusó a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de sobornar a los árbitros: "Florentino Pérez ya sobornó a árbitros antes de que lo hiciera el Barça. Es intocable. Primero lo fue el señor Botín y ahora ha ocupado ese puesto Florentino y él sabe por qué. El que se atreviera a denunciar a Florentino sería un suicida. Es imposible judicializar nada que afecte a Florentino Pérez".

Florentino Pérez | EFE

Sobre el mismo tema, explicó una anécdota con Rubalcaba: "El malogrado Rubalcaba, que era un forofo del Real Madrid, me decía que ni se me ocurriera ir al palco del Madrid porque que es un estudio de televisión tremendo".

La respuesta de Florentino Pérez

El Real Madrid no ha tardado en contestar al ex comisario Villarejo, tras sus hacia Florentino Pérez y, a través de un comunicado emitido por la entidad blanca, asegura que "el presidente del Real Madrid C. F., Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1".

La derivada Sandro Rosell

El ex presidente del Barça, Sandro Rosell, atendió a RAC1 y Catalunya Ràdio este miércoles para valorar las declaraciones de Villarejo sobre Joan Laporta: "Quiero no creérmelo. Cuando lo escuché ayer me enfadé mucho pensando que el uno por ciento podía ser verdad. Estuve reflexionando muchísimo, muy enfadado. Estuve dos años en prisión, con Joan Besolí, y sufrí mucho. Estuve analizando y revisando la entrevista de Jordi Basté a Villarejo: excepto el tema de Joan Laporta, que dejé aparcado en la nevera, el resto de afirmaciones que dijo me las creí. Lo de Laporta, en un momento en el que estoy buscando quién apretó el botón rojo que me tuvo dos años en prisión injustamente, me tambaleó el cerebro", ha declarado Sandro Rosell.

Sandro Rosell: "No me quiero creer que el 'Jan' sea así" | Catalunya Radio

El expresidente ha recordado que conoce a Jan "desde los 17 años" y que "siempre hemos tenido una relación de amor y desamor". "Insisto: yo me creí todo lo que dijo Villarejo al margen de esto, que me afectó porque pensé en todas las derivadas. ¿Qué gana Villarejo poniendo el nombre de Laporta? O es verdad o el señor Villarejo está cubriendo a alguien que le esté haciendo un favor. Es muy curioso", ha reflexionado.

Las derivada Javier Tebas

El presidente de LaLiga, siempre atento a todo, no ha dejado escapar la oportunidad de dar su opinión sobre la acusación de Villarejo a Florentino Pérez: "Villarejo ha dicho dos cosas, que Florentino había sobornado a árbitros y dice que es intocable también. De la primera, si tiene algo, que lo demuestre. Villarejo habla mucho, tiene pico y las tácticas de Villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, muy condenables. Por eso muchas veces hablo de 'periodistas estilo Villarejo', te inventas una noticia, la publicas y luego la llevas a un juzgado para intentar ver qué... Tendrá que sacar más", arrancó.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, participa en el Congreso Mundial de Fútbol "World Football Summit 2023" que se celebra en Sevilla | EFE/RAÚL CARO

"Pero la segunda parte, que dice que Florentino es intocable, que se lo había dicho Rubalcaba, esa me lo creo. Porque no es que lo diga Villarejo, es una cosa 'vox populi' en este país. Lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo. Rubalcaba era muy amigo de Florentino y me cuadra todo. Porque como es intocable, que lo diga Rubalaba que era muy amigo de Florentino y que se lo diga a Villarejo, que era Policía y como Rubalcaba fue Ministro del Interior, está dentro de lo que me podría cuadrar", acabó.