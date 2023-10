El Barça emprenderá acciones legales contra Villarejo

El club azulgrana no tiene previsto hacer ningún comunicado, pero actuará con firmeza para exigir una rectificación al excomisario del Cuerpo Nacional de Policía La entidad culé trabajará con discreción para defender los intereses del club y de todos sus presidentes afectados por las acusaciones de Villarejo

El FC Barcelona no se quedará de brazos cruzados ante todas las declaraciones de José Manuel Villarejo durante las últimas horas en ‘RAC1’, primero en un cara a cara con Artur Mas y después en una conversación con Pablo Iglesias. El club azulgrana ha activado los mecanismos para exigir una rectificación al excomisario del Cuerpo Nacional de Policía y, en caso de que las acusaciones no sean corregidas, emprender acciones legales.

Aunque no tiene previsto realizar un comunicado oficial como sí que ha hecho el Real Madrid, la entidad culé trabajará con discreción para defender los intereses del club y de todos sus presidentes afectados por las acusaciones de Villarejo, que ha asegurado que Joan Laporta proporcionó información muy valiosa para la injusta detención de Sandro Rosell en 2017 Además, la emisora catalana ha filtrado un audio que reproduce una polémica conversación de 2009 entre el excomisario de la Policía española y exinspector Antonio Jiménez Raso.

En la charla, los interlocutores insultan al actual presidente del FC Barcelona y manifiestan su deseo de que desaparezca del mapa político y deportivo. Mientras hablan de la presunta corrupción de los líderes de Convergència y Unió en el Caso Palau, Jiménez Raso lamenta que "el hijo de puta este de Laporta se haya posicionado" a favor de los políticos imputados. "Sí, pero los de Esquerra han ido a por él y lo han desacreditado", le responde Villarejo. "Ya no cuentan por él para las próximas elecciones en el Barça y a nivel político no tiene agujero", acaban formulando entre los dos.

Que el departamento legal del club barcelonista haya optado por trabajar con prudencia y reserva no significa, en ningún caso, que no lo haga con firmeza y convicción. El Barcelona llegará hasta el final para defender su honor y el de sus dirigentes después de las graves acusaciones de Villarejo. No prevé hacer ningún comunicado como hemos dicho, pero presentará una demanda si no hay una rectificación y disculpa pública.