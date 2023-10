Víctor Francos exige responsabilidades a Laporta por el caso Negreira

El presidente del CSD cuestionó la respuesta de la directiva al escándalo arbitral Francos también lamentó el daño reputacional que está causando al deporte español

Víctor Francos se mostró muy crítico con todo lo que rodea al caso Negreira en una entrevista concedida a La Voza de Galicia. El presidente del CSD se refirió a la gestión de Joan Laporta, constató el daño que está ocasionando al deporte español y se atrevió a manifestar que si él estuviera en situación idéntica a la del presidente del FC Barcelona ya habría tenido que dimitir.

El presidente del CSD valoró la situación de Joan Laporta tras conocerse su imputación por cohecho y otros delitos en el caso Negreira. "Que un club le pague al vicepresidente de los árbitros durante 20 años más de 7 millones de euros, me parece mal, de entrada, mal como concepto. Y los hechos están reconocidos por el propio club, anotados en su contabilidad. Nadie los ha negado. Que eso haya llevado o no a que las decisiones arbitrales se hayan modificado, yo no lo sé. Pero me parece mal el hecho. Y, a partir de ahí, las consecuencias jurídicas que diga el juez".

Víctor Francos cuestionó la respuesta de los dirigentes del Barça tras estallar el escándalo arbitral. "En el seno del Barcelona y de los presidentes que han sido conocedores de los hechos tiene que haber más claridad, y tenía que haber habido más claridad a la hora de decir «nos hemos equivocado, esto no puede pasar, el Barcelona no se lo puede permitir porque es uno de los clubes deportivos más importantes del mundo. La respuesta que ha dado hasta ahora el Barcelona me parece insuficiente, sí. Sí. Pero no quiero personalizarlo en Laporta. Me parecería injusto personalizarlo en él cuando ha habido 20 años de presidentes".

Cuestionado por una posible dimisión de Laporta como acto de responsabilidad, Víctor Francos no se anduvo por las ramas. "Puedo asegurar que si me pasase a mí, yo tendría que dimitir mañana. Si me pasase algo similar al frente del CSD yo tendría que dimitir. Más claro no puedo ser".

Imagen internacional

Desde el máximo estamento deportivo gubernamental se incidió en que el caso Negreira ha trascendido fronteras y está ocasionando un daño reputacional más que notable. "Tengo que decir una cosa añadida por parte del Gobierno: el caso Negreira nos genera un clarísimo desprestigio internacional, y eso hay que decirlo", puntualizó.

A la espera de nuevas informaciones o filtraciones judiciacles, Víctor Francos aseguró que tiene intención de dialogar con Joan Laporta aprovechando la disputa del clásico liguero que FC Barcelona y Real Madrid disputarán el próximo 28 de octubre en Montjuïc.