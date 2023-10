Tebas, sobre la imputación de Laporta en el 'caso Negreira': "No se va a quedar en nada"

El presidente de LaLiga ha intervenido este miércoles en la presentación del proyecto empresarial Sportech City, impulsado por el Cádiz "Los tiempos no los manejo yo, pero esto no se quedará en nada", ha asegurado Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cree que la imputación del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, por el 'caso Negreira' tendrá recorrido, a diferencia de otras voces que aseguran que no lo tendrá. "No se va a quedar en nada", ha afirmado este miércoles en Cádiz, donde el club andaluz ha presentado el proyecto de desarrollo empresarial Sportech City para transformar la ciudad, generar empleo y riqueza y ser polo de atracción de talento y tecnología

"El juez aplica la lógica, pero no se va a quedar en nada", ha asegurado Tebas después de que el juez Joaquín Aguirre haya decidido imputar a Joan Laporta este miércoles en la investigación por el pago de 7,3 millones de euros por parte de la entidad azulgrana al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

Tebas ha agregado que "lo tengo claro... Los tiempos no los manejo yo, pero esto no se quedará en nada". Igualmente, precisó que todavía "no he tenido la oportunidad de hablar con el presidente del FC Barcelona".

Si él considera que es inocente y que no haya nada, pues seguirá estando Javier Tebas

Cuestionado sobre si Joan Laporta debería dimitir tras la imputación, Tebas no se pronunció al respecto: "Eso no lo tengo que responder yo, no me corresponde. Si él considera que es inocente y que no hay nada, pues seguirá estando".

El presidente de LaLiga sí recordó que "en la última jornada vimos que la junta directiva del Sevilla no quiso estar en el palco con Laporta. Hay clubs que se sienten enfadados por esta actuación".

Sobre el proyecto Sportech City, Tebas lo definió como "muy importante" porque sirve para que los clubs tomen impulso y salten mucho más allá, "como está haciendo el Cádiz".