Las frases más contundentes de Laporta sobre el caso Negreira

El presidente del FC Barcelona denunció "una campaña anti barcelonista" y señaló a Javier Tebas y al Real Madrid Al mismo tiempo, destacó la prudencia de la Federación, el CSD, la UEFA y la FIFA "a la espera de que concluya la investigación"

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta se mostró muy contundente en su esperada rueda de prensa para dar respuesta oficial al alud de informaciones que se han generado en torno a la entidad barcelonista a raíz del 'caso Negreira'.

Joan Laporta llegó al Auditori 1899 de las instalaciones del Spotify Camp Nou acompañado por los integrantes de su junta directiva y ejecutivos de confianza, y arrancó con la puntualidad de un reloj suizo (a las 11.00 horas) su comparecencia en una rueda de prensa multitudinaria, con asistencia récord de medios de comunicación superando incluso la convocatoria para el adiós de Leo Messi en el verano de 2021.

La expectación en el Auditori 1899 ante la intervención de Joan Laporta fue máxima | VALENTÍ ENRICH

El discurso del presidente (35 minutos de duración) y el posterior turno de preguntas (hora y media) se extendieron por espacios de dos horas. Este es un resumen de los temas abordados y de las frases más contundentes de Joan Laporta.

Campaña anti FC Barcelona

"El Barça está sufriendo una gigantesca campaña de desprestigio reputacional por unas insinuaciones difamatorias que nada tiene que ver con la realidad. En 125 años de historia, el Barça ha sido un modelo de juego limpio dentro y fuera del terreno de juego".

"El Barça es una entidad aglutinadora de valores. Nos gusta ganar, pero somos de una forma de ser que nos gusta el 'cómo'. Queremos ganar jugando bien y no por ayudas arbitrales. Tenemos detractores que intentan erosionar nuestra imagen y nuestro prestigio, pero nunca lo han conseguido y nunca lo conseguirán. Ninguna campaña de desprestigio evitará que el Barça continúe siendo una institución de referencia del deporte mundial y que sea querido por millones de catalanes y personas del resto del mundo".

"Quieren destruir a uno de los emblemas de Catalunya como es el FC Barcelona, algunas esferas de poder no soportan que el club sea una plataforma de catalanidad abierta al mundo".

El Barça, modelo de Fair Play

"Quiero empezar con rotundidad: El FC Barcelona no ha realizado nunca actuación alguna que tuviera como finalidad o intención alterar la competición para tener una ventaja deportiva".

"A lo largo de nuestros 123 años, el Barça ha sido un modelo de juego limpio dentro y fuera del campo. Hemos aportado mucho al Fútbol y al Deporte. Hemos ganado durante décadas y seguimos ganando gracias al esfuerzo, el conocimiento y el talento de nuestros jugadores, técnicos y trabajadores".

"La Agencia Tributaria manifiesta claramente que no ha podido demostrar que los pagos hechos al señor Negreira hayan podido influir en las decisiones de los árbitros o en el resultado de algún partido. No ha podido hacerlo (demostrarlo) porque no es posible".

Joan Laporta abordó todas las preguntas que le plantearon los medios de comunicación | VALENTÍ ENRICH

Condena mediática previa

"Es muy importante que se deje trabajar a la justicia. Nosotros tenemos la intención de colaborar al máximo para esclarecer estos hechos. El Barça debe ser eximido de toda responsabilidad penal. Las acusaciones se tienen que demostrar. Lo que no puede ser es que se nos condene antes de ser juzgados. Vivimos en un estado de derecho y uno de sus principios básicos es el de la presunción de inocencia. Una presunción de inocencia que, hasta ahora, el Barça no ha tenido" ... "El Barça es el primer interesado en que se investigue, y que la investigación llegue hasta el final" ... "Como presidente del Barça, exijo la máxima responsabilidad a las instituciones que rigen el fútbol español, europeo y mundial. También a los medios de comunicación. Nos estamos jugando el buen nombre y la credibilidad del club, el colectivo arbitral y el fútbol".

Sobre su primer mandato

"Sí, lo confirmo y garantizo con rotundidad: nadie en mi primer mandato puso la mano en la caja. Y no tengo ningún motivo para desconfiar de los presidentes que me sucedieron. En cuanto a posibles conductas irregulares de personas físicas o instituciones privadas, ya he dicho que en caso de que se comprobaran el Barça sería una víctima en cualquier caso".

Sobre su mandato actual

"¿Si en algún momento pensé dar un paso al lado? Todo lo contrario. Por la responsabilidad de mi cargo, mi deber es actuar para defender la honorabilidad y la integridad del club. Me veo con fuerzas y razones para hacerlo. En esta causa y en muchas más. Si quieren venir a por mí, que vengan, pero de momento no ha sido el caso. Tengo muchas ganas de defender al club y a los barcelonistas. Y lo voy a seguir haciendo. Aquí vamos a estar más unidos que nunca para defender nuestro escudo" ... "Lucharemos por el Barcelona hasta la última gota de nuestra sangre".

La actuación de Josep Contreras y posteriores presidentes

"El señor Contreras, que ya no está entre nosotros, que yo sepa, nunca fue directivo del Barça. Puedo decir que las empresas que salen en la causa y su facturación, según el informe de la Agencia Tributaria, aparecieron después de mi primer mandato. No tengo ninguna razón personal para dudar de los presidente que me sucedieron. Si las hipótesis del Ministerio Fiscal prosperaran, el Barça sería una víctima".

La actuación del Barça

"Los pagos están reflejados en la contabilidad del club. Fuimos transparentes. Quiero incidir en un matiz: si se diera el caso de que una persona ha intentado aprovecharse de la situación en beneficio propio, el Barça sería una víctima de la situación. Más allá del asesoramiento arbitral que se hizo, otra cosa sería que una persona física o una entidad privada aprovechara la ocasión para obtener un beneficio determinado. En este hipotético caso que se está investigando, el Barça no sería responsable de ningún delito".

"Yo no puedo hablar por terceros. El señor Negreira dará sus explicaciones durante el procedimiento judicial. Yo me remito al informe de la Agencia Tributaria. Es muy importante que lo leamos porque sino generamos hipótesis que son falsas. Nadie del club dijo directamente a Enríquez Negreira que buscábamos la neutralidad. Es una opinión personal suya y se puede leer en el informe. Él reconoce que nadie del Barça le pidió neutralidad. Esto es así".

Parte del informe interno realizado por el FC Barcelona sobre el caso Negreira | VALENTÍ ENRICH

"(La actual junta directiva) hemos reforzado el departamento de 'Compliance' con más recursos técnicos y humanos para que cumpla correctamente con su misión de detectar potenciales conductas irregulares y supervisar las infracciones sospechosas" ... "Cuando estalló el 'caso Negreira', el 'compliance officer' externalizó la investigación para que fuera neutral. Las conclusiones a las que se han llegado es que no se han identificado conductas con relevancia penal vinculadas con el delito de corrupción deportiva, ni hay ningún indicio de afectación al 'fair play' de la competición ni se dan criterios para estudiar modalidades delictivas vinculadas al soborno. Se trata de servicios de asesoramiento deportiva. Hay evidencias de la prestación de los servicios y documentación oficial. Hay 629 informes técnicos arbitrales, 43 CDs y 4 informes diversos... y eso que la documentación se destruye cada cinco años".

Los pagos a Enríquez Negreira y Enríquez Romero

"Es importante contextualizar que este dinero (7,3 millones de euros) se ha pagado en 18 años. No en uno, sino en un periodo de 18 años. Y se han encontrado muchos informes y vídeos en el último lustro. Hay que precisar también que el prestador principal de los servicios era Javier Enríquez Romero, el hijo de Enríquez Negreira. Esto es muy importante. Además, el vicepresidente del CTA no tenía ninguna capacidad para alterar los resultados deportivos de la competición deportiva ni designar árbitros. Esto no estaba en sus funciones, el reglamento de la Federación Española lo deja muy claro y así lo han confirmado los árbitros".

"Una auditoría de KPMG que ha salido hoy (lunes 17 de abril de 2023) contesta a esta pregunta (¿Por qué se incrementó el importe de los pagos en el primer mandato de Joan Laporta?): los servicios incrementaron porque hubo más servicios de 'scouting' al aumentar las competiciones. Los pagos se subieron a un precio de mercado".

"Sí, es cierto que Enríquez Romero ha trabajado también para La Liga y para otros clubes como el Valencia o el Girona, elaborando informes".

Un momento de la comparecencia de Joan Laporta | VALENTÍ ENRICH

Crítico con Javier Tebas, presidente de La Liga

"Estamos asistiendo a un juicio salomónico en el que hay personas que intentan hacer daño a los que no nos hemos doblegado a sus peticiones y voluntades. Esto es intolerable. Quiero señalar, en concreto, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Con sus manifestaciones constantes, ha alimentado la polémica y ha aportado documentación falsa a la Fiscalía. Le pido que pare su incontinencia verbal porque no hace ningún favor a la institución que representa. Está validando información que es falsa: ha llegado a decir que no existía ningún informe" ... "Javier Tebas está teniendo una actuación absolutamente irresponsable" ... "Es quien se ha encargado de atizar el fuego y de intentar que FIFA participe en este linchamiento".

Agradecimiento a la Federación, el CSD y la FIFA

"Por contra, quiero agradecer el posicionamiento prudente del presidente de la Federación (Luis Rubiales), del presidente del CSD (José Manuel Franco) y al de la FIFA (Gianni Infantino), que han esperado a que se juzgue el caso sin entrar a formar parte de este linchamiento" ... "Ceferin (presidente de la UEFA), aunque ha mostrado su preocupación, de momento no ha caído en la trampa de Tebas".

Acciones por los daños y perjuicios al Barça

"Nuestro departamento jurídico ha interpuesto las acciones legales pertinentes para defender la honorabilidad del club. Y lo continuará haciendo. Nos reservamos la reclamación de indemnización por daños y perjuicios, que pueden ser cuantificados económicamente y alcanzar cifras económicas. El Barça no ha cometido ningún delito. El 'caso Negreira' no es ningún delito de corrupción deportiva".

Joan Laporta muestra algunos de los documentos relacionados con la investigación interna por el caso Negreira | VALENTÍ ENRICH

La actuación del Real Madrid

"Hay un club que se ha personado como acusación particular, el Real Madrid. Es un club que ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente. Un club que ha sido considerado el equipo del régimen (franquista). Cabe recordar que, durante siete décadas, la mayoría de los presidentes del Comité de Árbitros han sido ex socios, ex jugadores o ex directivos del Real Madrid. Durante setenta años, las personas que debían impartir justicia en el terreno de juego ha sido gente relacionada con el Real Madrid. Que este club alegue que se siente perjudicado me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes. Confío que este juicio les desenmascare y les ponga en su sitio".

"Nosotros estamos en la Superliga porque queremos defender la sostenibilidad del deporte y del club. No estamos en la Superliga por el Madrid, estamos por convicción propia. El Madrid ha hecho un ejercicio de cinismo y esto me ha molestado mucho, pero no quiero que esto desvíe la atención del 'caso Negreira'. El juicio les va a desenmascarar".

"(Las relaciones con el presidente del Real Madrid Florentino Pérez) Institucionalmente, están tocadas. Siempre habíamos tenido una relación cordial, los enfrentamientos entre Barça y Madrid son el mejor espectáculo del mundo del fútbol. La relación de concordia institucional ha sido dañada por esta comparecencia en la causa. Pienso que se han precipitado. Es un ejercicio de cinismo, como he dicho. En todo caso, quienes se han mostrado beligerantes han sido ellos. La Liga ya se había personado".

Joan Laporta, con los ficheros de los documentos relacionados con el caso Negreira en poder del Barça | VALENTÍ ENRICH

La actuación de los clubes de La Liga

"No, ninguno de los presidentes de los clubes de La Liga o incluso el presidente de La Liga se han puesto en contacto conmigo y me hubiera gustado. Nadie de un club de La Liga me ha llamado para informarse de primera mano de lo que está pasando en el club. Evidentemente, esto nos da mucho que pbnsar sobre todo esto y sobre lo que es el fútbol español profesional. Por supuesto que voy a ir el miércoles porque si me permiten hablar quiero tener la oportunidad de explicar lo que es todo esto (el caso Negreira) y lo que sí espero es poder explicar a todos los miembros de la Liga en qué consiste todo esto".

Llamamiento al barcelonismo

"...Los instigadores de esta polémica quieren controlar nuestro club" ... "Es el ataque más feroz que ha sufrido el Barça en toda su historia. Pido unión al barcelonismo en la defensa del escudo, nuestras esencias fundacionales y nuestro modelo de propiedad. Tenemos que estar al lado del club, los jugadores y técnicos. No nos pueden desestabilizar" ... “No permitiremos que insulten al sentimiento barcelonista. Actuaremos en defensa de la integridad del FC Barcelona”.