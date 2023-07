El viaje al pasado de Oriol Romeu

El regreso de Oriol Romeu al Barça es un caso insólito en la historia del club. Se formó durante siete años en la cantera dek Barça y llegó a debutar con el primer equipo. Ahora vuelve trece años después al club de su vida. Con 31 años y un amplio bagaje a sus espaldas, Oriol tratará de consolidarse en un Barça en el que sólo pudo disfrutar de nueve minutos, en un ya lejano 15 de mayo del 2011.

Del Espanyol al Barça

La primera etapa de Oriol Romeu en el Barça empezó hace 19 años cuando pasó del Infantil B del Espanyol al Infantil A azulgrana. Aquel era un equipo entrenado por Sergio Lobera que contaba con jugadores muy prometedores como Bartra, Montoya, Planas, Riverola, Rochina, Tello o Gai Assulin. En una generación con muchas perlas de gran futuro, Romeu siempre asumió su rol de obrero de lujo. Un complemento perfecto para que lucieran jugadores más vistosos. En un reportaje del 2004 en Barça TV, Romeu me explicaba cómo se estaba adaptando a la posición de '6'.

Con 13 ya tenía claro su papel: "A mí me gusta pasar fácil el balón y si puedo llegar por sorpresa arriba. Antes era interior, pero ya me he acostumbrado a jugar más atrás." Los técnicos con los que trabajó Romeu en la Masía destacaban su espíritu sacrificado y colectivo, y un físico privilegiado poco común entre sus compañeros de las categorías inferiores del Barça.

Oriol Romeu, en su primera etapa en el Barça | Archivo SPORT - JOAN MONFORT

Progresión constante

Sin hacer ruido, a la sombra de grandes talentos como los antes citados, y también de Thiago Alcántara que se incorporó un año más tarde, Romeu fue superando todos los controles de calidad de La Masía. Se adaptó al Infantil A de Sergio Lobera, deslumbró en el Cadete B de Fran Sánchez, se consolidó en el Cadete A de García Pimienta y continuó creciendo en la etapa de juvenil con formadores muy exigentes. Con Rodolf Borrell, actual ayudante de Pep en el City, Oriol ganó solidez defensiva y a las órdenes de Álex García, actual ayudante de Pimienta en la UD Las Palmas, jugó con más alegría.

La generación del Barça con jugadores como Marc Bartra, Carles Planas. Martin Montoya, Thiago Alcantara, Gai Assulin, Ruben Rochina y Oriol romeu | Archivo SPORT

Todos estos pasos fueron positivos pero el míster que más le marcó en el Barça fue Luis Enrique en el filial. Con Lucho se convirtió en un líder en el campo hasta llegar incluso a debutar en el primer equipo. Fue sólo un partido y nueve minutos jugados.

Oriol Romeu sustituyó a Jonathan Dos Santos en el tramo final de un Barça-Deportivo de la jornada 37 de la temporada 2010/2011. Para triunfar en el Barça hay que ser un gran jugador pero también hay que llegar en el momento adecuado. Romeu con 19 años debutó con el primer equipo de la mano de Guardiola, pero entonces su posición estaba ocupada por el mejor mediocentro del mundo. Busquets además tenía sólo 22 años.

Lejos de Barcelona

Oriol decidió probar suerte en la Premier en el Chelsea, y des de entonces ha jugado en equipos como Valencia, Stuttgart y Southampton, antes de su última temporada con el Girona. En estos años, el rendimiento de Romeu ha ido de menos a más hasta llegar a completar en Montilivi su campaña más redonda.

Romeu ha sido una de las claves del éxito del Girona de Míchel. Ahora intentará llevar la 'manija' del Barça de Xavi.