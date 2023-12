El empresario Jaume Roures, figura destacada del entorno del FC Barcelona y persona muy próxima a Joan Laporta, presidente del club, propuso a finales del mes de octubre la realización de un debate sobre el modelo de propiedad del Barça. Si debe seguir con el actual, siendo propiedad exclusivamente de los socios, o si debe encaminarse hacia el modelo del Bayern. El club de Múnich es propiedad de los socios en un 75%, mientras el 25% restante se lo reparten tres empresas potentes de la zona: Adidas, Allianz y Audi. Con la venta de un porcentaje similar por parte del FC Barcelona, quedaría liquidada la deuda del club, que actualmente es de unos 1.200 millones de euros.

¿Cuánto vale el club?

En SPORT, hemos querido poner sobre la mesa la propuesta de Roures. Pero para ello, de inicio, hay que saber cuánto vale el Barça y, si en algún momento alguna junta directiva decidiese dar el paso, encontraría inversores. Voz autorizada para hablar del tema es el actual vicepresidente económico de la entidad, Eduard Romeu. “De inicio, decir que esta junta directiva no se ha planteado en ningún momento que el modelo de propiedad actual del club sufra un cambio. Si me pregunta por el valor, creo que por debajo de 7.000 millones de euros sería impensable hacer ninguna operación. Cediendo un 15% eliminarías la deuda, pero repito que en ningún momento esta junta directiva se lo plantea. Porque el problema no es de modelo es de gestión, como hemos dicho varias veces”.

Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça, durante la Asamblea / FCB

Esa cantidad de 7.000 millones de euros se ve reducida hablando con Marc Ciria, socio fundador y presidente ejecutivo de Diagonal Asset Management, apasionado del FC Barcelona y experto en economía deportiva: “Según Forbes, el valor del Barça es de unos 5.000 millones de euros, pero no han hecho la actualización con algunas ventas de activos estratégicos. En operaciones de compra-venta se tendría muy en cuenta la situación del club. Con pérdidas operativas de unos 200 millones por temporada no podría aspirar a tener esta valoración. Estaríamos en una posición de debilidad. Sería un error histórico negociar una venta cuando tienes problemas, es el peor momento. El negociador lo haría a la baja. El Barça, con sus problemas actuales, no puede estar valorado por encima de los 3.000-3.500 millones”.

Tampoco llega a los 7.000 millones Marc Menchén, periodista especializado en la economía en el mundo del deporte y fundador de 2Playbook. “Hicimos un estudio y la valoración que le dimos al Barça es de 4.223 millones de euros porque está penalizado por la deuda que tiene el club. Si es cierto, que el valor de los clubs de fútbol está subiendo. Son más que clubs, hay el tema deportivo y después todo el tema de contenidos. La venta del Manchester United empezó 5.000 millones y ya se está hablando de una cifra de 6.000. No tiene el historial de títulos en la última década que otros clubs, pero es el que más factura en Inglaterra y está en el podio con Barça y Real Madrid. No hay oferta y los clubs van muy buscados”.

Los activos

La valoración del club depende de sus activos y el Barça tiene muchos interesantes. “El principal activo del Barça es la marca. Se ve con todo lo que ingresa BLM. También toda la parte de desarrollo digital. Ser un club ganador, los valores diferenciales dan mucho prestigio al Barça. Y, obviamente, los jugadores y La Masia. Con la capacidad que tiene de generar talento”, explica Marc Ciria.

Marc Menchén, por su parte, añade algún activo más. “El Spotify Camp Nou, una vez esté acabada la remodelación, será un gran activo. Una gran infraestructura y un estadio para 50 años. Y con una deuda que está garantizada cubrir con los ingresos. Otro activo es La Masia y todo lo que genera, al talento que ofrece al primer equipo, ahora se suma que se está monetizando vendiendo a terceros. También es importante el valor que el club ha logrado dar a Barça Media. Otro valor es que el Barça siempre tiene plaza segura en la elite. Cuando compras un club buscas estar en la elite”.

Vista aérea de la maqueta del proyecto Espai Barça / FCB

El vicepresidente económico de la entidad pone entre los activos del club, precisamente, el actual modelo de propiedad. “Que el Barça sea de sus socios es, precisamente, uno de los grandes activos del club. Es lo que lo hace diferente y apetecible. Y aquí quiero hablar de la campaña para censar a todos los socios. Tener identificados a todos nuestros socios y simpatizantes puede ser una fuente de ingresos brutal. Evidentemente, hay muchos más. El Espai Barça será un gran activo, nuestra principal fuente de ingresos. Nuestros jugadores, vendiendo a cuatro, lograríamos una gran cantidad de ingresos, pero no lo haremos nunca. Lo que tengo claro es que el club tiene muchos más activos ahora que hace dos años y medio y que su valor ha aumentado. Por ejemplo, la plantilla vale mucho más ahora”.

Inversores

Y si en algún momento, se decidiese dar el paso, ¿el Barça encontraría con facilidad inversores como los que tiene el Bayern? “Sí. Porque cuando una cosa es muy difícil de conseguir o imposible, porque modelos como el del Barça no hay en el mundo, siempre hay inversores que quieren entrar. Ofertas seguro que llegarían. De hecho, han llegado y ha habido cantos de sirenas, pero ni las hemos oído. Repito, ni nos lo planteamos, porque queremos seguir con el modelo de propiedad”, explica Eduard Romeu. Algún matiz pone Marc Ciria. “Imitar el modelo del Bayern es imposible. Tiene tres compañías detrás muy arraigadas a Baviera. Este tipo de empresas no las tenemos en Catalunya. Entonces, lo deberíamos hacer con acreedores o bancos de inversión que nos aportarían unos valores diferentes a los del Bayern. Su modelo es un rara avis. Es un error pensar que el modelo del Bayern es replicable en el Barça”.

Marc Ciria, director general de 'Diagonal Inversiones' / Valentí Enrich

Y entre ambos se sitúa Marc Menchén. “Ya se han encontrado. Sixth Street, por ejemplo, controla el 25% de una de las líneas de negocio más importantes del club. Aunque con problemas, también se han encontrado para Barça Media. Hay inversores que tienen interés en el club. Otra cosa es que como está el tejido empresarial catalán pudieses encontrar lo equivalente a lo que sería Audi, Adidas o Allianz para invertir en el club. Que fuesen empresas catalanas, reduciría el nivel de estrés si se dijese de hacerlo. El socio no está de acuerdo, pero si se tuviese que hacer, seguramente querría que fuese con empresas conocidas y arraigadas a Catalunya”.

El debate de Roures

Para acabar, tres opiniones diferentes respondiendo al debate que propuso Roures. “El problema no es de modelo, es de gestión. Todo lo que hemos hecho es imprescindible para mantener el modelo. Tenemos que trabajar para ingresar por otros caminos. Por eso, el Espai Barça es imprescindible. Y también será muy importante poder desarrollar el proyecto de la Superliga”, dice el vicepresidente económico del club. “Nuestro modelo de propiedad te aporta prestigio y eso se debe explotar. Lo que falla es el modelo de gestión. El gran cambio está en tener talento en cada área para tener más ingresos”, explica Marc Ciria, mientras Menchén sí es partidario del modelo Bayern para que el club tenga mayor control: “Contra la corriente común, creo que es necesario para garantizar la buena gestión del club. Los mecanismos de control han quedado superados por como se desarrolla hoy la industria del futbol. Ni una comisión económica elegida por la junta ni unos compromisarios que salen por sorteo son fiables. Dar entrada a inversores te garantiza una serie de mecanismos de control y pensar en el club a medio y largo plazo”.