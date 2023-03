Las tres cosas que tienen que pasar para que vuelva Messi

El hipotético regreso del argentino al Barça sigue siendo muy complicado Existe mucho ruido alrededor de su vuelta, pero aún ningún hecho concreto

Messi sigue siendo, a día de hoy, futbolista del PSG. Así será hasta, como máximo, el próximo 30 de junio. A no ser que desde Qatar logren una renovación que parecía hecha a finales de 2022, pero que se ha estancado peligrosamente para los intereses de los parisinos. El '10' de Argentina no ha dado el sí y es precisamente su postura la que sigue alimentando todo tipo de especulaciones alrededor de su futuro.

Obviamente, al campeón mundial no le faltarán ofertas para seguir jugando, pero Leo, en este momento, está en fase de observación porque no ha tomado una decisión firme sobre qué hacer a partir de la próxima temporada. Una de esas opciones, por supuesto, es el Barça, aunque se trata de una posibilidad que, a día de hoy, sigue siendo muy lejana y complicada de llevar a cabo. Para que llegue a ser una realidad deben pasar tres cosas:

Dar el "sí, quiero"

Un año después del burofax y tras el regreso de Joan Laporta a la presidencia, estaba acordado todo para que el argentino firmara el que debía ser su último contrato con el Barça para acabar su carrera como futbolista al más alto nivel vestido de blaugrana y en el Camp Nou. El club, a última hora, se echó atrás y Messi tuvo que buscarse la vida y se marchó al PSG. Ahora, y tras ganar el Mundial, vuelve a tener sobre la mesa la posibilidad de retomar el camino que dejó a medias.

No será fácil porque falta concreción por parte de todas las partes. Sobre todo por parte del Barça, que es quien debe dar el paso para recuperar al mejor futbolista de la historia de la entidad. De momento, mucho ruido y pocas nueces. Pero también Leo debe tomar una decisión al respecto, incluso antes de que el club se mueva. Tiene ofertas de medio mundo: desde la MLS hasta Arabia Saudita, pasando, obviamente, por la de renovación con el PSG.

Ronaldinho y Messi en el Barça durante la temporada 2007/08 | Paco Largo

Aún no ha dado el sí definitivo, aunque emocionalmente no exista, y así lo cree, mejor opción que volver a casa. En ese sentido, la familia juega un papel importante porque tanto su esposa como sus hijos están deseando vivir de nuevo en Barcelona. Pese a ello, la última palabra la tiene el jugador, que es quien maneja su carrera. Leo habla de forma regular con Xavi y el técnico es también una pieza importante en todo este rompecabezas. El '10' ya sabe que tienes las puertas abiertas y que, como no podía ser de otra manera, encaja a la perfección en los planes del entrenador.

Son estas dos bazas que pueden acabar decantando la balanza a favor del Barça. Sin Xavi y sin la voluntad de su familia de regresar a la Ciudad Condal, la opción de que Messi volviera al Camp Nou sería inviable.

Reunión entre Laporta y Messi

Pasaron demasiadas cosas y ninguna fue agradable para Joan Laporta y el argentino durante las horas en las que el Barça decidió que no podía firmar la renovación del jugador. Algo muy profundo se rompió entre el presidente y Leo, cuya relación previa era muy cercana, como demuestra que, por primera vez desde que llegó al Barça, Messi acudió a unas elecciones presidenciales para dar su voto a Laporta.

El '10' se sintió traicionado y su padre, Jorge Messi, mantuvo una discusión subida de tono con el máximo dirigente. Volver a coser aquel destrozo no es nada sencillo. Se vio, por ejemplo, en la gala del pasado 'The Best'. Se trataba de una gran ocasión para que ambos empezaran a reconstruir, con un simple gesto, el edificio, pero solo se vieron de lejos.

La afición argentina, entregada a Messi | EFE

Quienes conocen a las dos partes, entienden que la única forma de acabar con tanta tensión es organizar una reunión cara a cara, en la que ambas partes, que tienen reproches que hacer a la, en este caso, contraria, puedan hablar de todo con el objetivo de enterrar el hacha de guerra. La distancia es profunda, pero, según explica gente cercana, ambos son personas adultas y capaces de volver a entenderse si el objetivo es común y el beneficiado es el Barça.

Encajar la operación en el Fair Play financiero

Aparece aquí como la tercera condición imprescindible para que Leo Messi pueda regresa al Barça, aunque, en este caso, el orden de los factores tampoco altera el producto. Y es que el encaje económico de esta operación es la clave, seguramente, de todo. Xavi le quiere, Leo contempla volver a casa como una opción atractiva y recuperar una relación cordial con Joan Laporta sería cuestión de tiempo, pero todo ello depende de que su fichaje cuadre.

De momento, el Barça necesita reducir su masa salarial en 200 millones. Si Mateu Alemany no lo consigue, no solo Messi, sino cualquier otra incorporación sería prácticamente inviable. Para ello habrá que lograr ventas millonarias y rebajas salariales, incluso aunque el '10' acepte que su ficha no podrá estar nunca al nivel de la que tenía vestido de blaugrana.

Se habla de fórmulas imaginativas como ofrecerle un porcentaje de los beneficios que se logren con su regreso a nivel comercial o, incluso, de patrocinadores, pero todo pasa por que LaLiga dé el visto bueno a su inclusión económica en la primera plantilla del Barça. Los problemas que está teniendo el club para inscribir a Gavi, actualizar la ficha de Araujo y renovar a Balde no permiten ser optimistas, pero queda tiempo y mucho trabajo por hacer. A nadie se le escapa que volver a unir la marca 'Barça' con la marca 'Leo Messi' sería uno de las grandes noticias de la historia del fútbol.