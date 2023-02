¡Messi rechaza por ahora renovar por el PSG!

Según 'L'Equipe', el padre del futbolista, Jorge Messi, no estaría de acuerdo con la propuesta de ampliar un año el contrato Leo priorizaría ir a la MLS en el caso de no seguir, pero no cerraría la puerta a un hipotético regreso al Barça

Saltó la bomba en Francia. Leo Messi habría rechazado la propuesta de renovación del PSG y ahora se plantearía de forma muy seria marcharse de la liga francesa para abordar una nueva aventura profesional.

La cumbre se habría realizado en París con la presencia de Jorge Messi, padre del futbolista, quien habría dicho 'no' a la propuesta económica de los parisinos para seguir hasta el 2024. El PSG quería ampliar el vínculo de Messi por un mínimo de una temporada. El futbolista argentino se podria replantear ahora su futuro y priorizaría la MLS.

Leo Messi, a través de su entorno, no habría aceptado el año de prórroga de contrato ya que el PSG quería imponer una rebaja en el salario para no tener problemas en el 'fair-play' financiero. El entorno de Messi entiende que no se cumplirían con las condiciones pactadas en este año opcional por lo que no quieren rubricar este acuerdo. En el PSG no dan por cerrado el tema y están buscando ya un nuevo encuentro con el agente del jugador en un lugar que no sea París.

El club parisino, según 'L'Equipe' insiste en que se trata de una negociación normal para afrontar la renovación y que no hay nada definitivo. Las dos partes seguirán hablando para intentar llegar a un acuerdo en la mayor brevedad posible. Hay diferencias sustanciales en este año de contrato, pero desde el PSG no lo ven irreversible y van a continuar trabajando en la continuidad del jugador argentino.

El medio de comunicación francés explica que Messi priorizaría ir a la MLS en el caso de no llegar a un acuerdo con el PSG. Y su destino sería el Inter de Miami, club que lleva tiempo deseando su incorporación. El club estadounidense está en disposición de presentarle una oferta importante. Leo Messi también estaría abierto a escuchar alguna propuesta del Barça, siempre que no renueve por el PSG, para regresar al Camp Nou, pero no ha habido contactos. Su prioridad deportiva y familiar, de no seguir en París, sería ir a Miami.