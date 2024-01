Un tramo de oro para iniciar la operación remontada

El Villarreal puede ser el famoso punto de inflexión que el FC Barcelona lleva buscando en este inicio del 2024. Y esta vez el fundamento se encuentra en el calendario más inminente en LaLiga hasta afrontar el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Nápoles en el Diego Armando Maradona del 21 de febrero.

El Barça inica este sábado una fase de 22 días con 5 partidos ante rivales que no se encuentran entre los 10 primeros clasificados de Primera División. Una ocasión de oro para sumar 15 puntos con los que seguro recortaría distancias con los dos primeros clasificados.

El enfrentamiento directo entre el Madrid y el Girona del próximo 10 de febrero asegura que, si el Barça cumple, estaría más cerca de algunos de los dos primeros clasificados.

Calendario FC Barcelona

BARÇA-VILLARREAL: El Barça se mide al equipo de Marcelino, que con su tercer entrenador todavía no ha dado en la tecla. Los groguets solo están cinco puntos por encima del descenso y las lesiones de jugadores clave como Foyth, Parejo, Yéremi Pino o Denis Suárez le están lastrando mucho.

BARÇA-OSASUNA (31/1): El equipo blaugrana recuperará este miércoles el partido pendiente por la disputa de la Supercopa de España ante un Osasuna al que ya derrotó recientemente en Arabia y que no está mostrando la misma regularidad que la temporada anterior.

Lamine, en el disparo que acabó en el segundo gol del Barça ante Osasuna en la Supercopa / Valentí Enrich

ALAVÉS-BARÇA (3/2): El conjunto vitoriano ha cogido aire en los últimos partidos y la victoria de este viernes en Almería lo ha aupado hasta el puesto 11 de la tabla. Sin tener el agua al cuello, el Barça puede encontrarse un equipo con menos necesidad y las opciones de ganar en Mendizorroza crecen.

BARÇA-GRANADA (11/2): Los granadinos se encuentran en zona de descenso y todavía no conocen la victoria a domicilio, a no ser que este lunes ganen en Granada. El Barça no puede permitirse un pinchazo ante los andaluces como ocurrió en Los Cármenes.

CELTA-BARÇA (18/11): El tramo se completa con la visita a un Celta que no consigue despegarse de la zona baja de la tabla. El cuadro de Benítez, por nombres, debería estar más arriba, pero se ha estancado en la zona de peligro.

Calendario GIRONA

CELTA-GIRONA: El líder visita este domingo Balaídos sabiendo ya los resultados de Madrid y Barça. Tras caer en la Copa en Mallorca, la presión puede ser fuerte si sus rivales por la Liga son capaces de vencer el sábado.

GIRONA-REAL SOCIEDAD (3/2): Duelo con sabor a Champions. Los de Míchel se miden a un equipo que aspira a repetir en la máxima competición continental y con el que empataron en la primera vuelta en Anoeta en el arranque de la Liga.

El Real Madrid ganó al Girona en la primera vuelta en Montilivi / EFE

MADRID-GIRONA (10/2): La gran prueba de fuego para los gironins. La visita al Bernabéu puede calibrar de forma definitiva si el Girona es aspirante a la Liga o debe centrarse en consolidar su posición de Champions.

ATHLETIC-GIRONA (18/2): Otro visita de gran calibre en San Mamés. El Athletic lucha por entrar en Champions, si bien puede estar distraído por disputarse el choque en medio de la semifinal de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Calendario Madrid

LAS PALMAS-REAL MADRID: Los blancos juegan este sábado ante el equipo revelación de la Liga. Sin su gran estrella, Jude Bellingham (sancionado), tienen reto de nivel en Gran Canaria frente a un equipo que solo ha recibido 17 goles en la Liga.

GETAFE-REAL MADRID (1/2): El Madrid recupera su partido pendiente de la Supercopa de España en el feudo getafense. El equipo de Bordalás siempre es muy incómodo y se hace fuerte en su estadio.

MADRID-ATLÉTICO DE MADRID (4/2): Derbi por todo lo alto en el Bernabéu. La única derrota del Madrid esta temporada en la Liga fue en el Metropolitano y, en el último precedente, los rojiblancos dejaron a su gran rival sin la Copa del Rey.

Morata celebra uno de los goles ante el Real Madrid / AFP

MADRID-GIRONA (10/2): Los dos primeros clasificados de la Liga se medirán en el recinto madridista. Un enfrentamiento directo que puede dejar consecuencias al que pierda.

RAYO VALLECANO-MADRID (18/2): El Real Madrid visitará Vallecas después de haber jugado su partido de ida de octavos de final de la Champions en Leipzig. El esfuerzo de la máxima competición europea se puede notar.

Por tanto, el FC Barcelona debe encarar el partido ante el Villarreal de esta tarde (18.30 h.) como el inicio de una gran oportunidad para luchar por uno de los dos títulos, los dos grandes, que le quedan por poder levantar.