La conexión ucraniana da el primer punto al Girona

El cabezazo de Dovbyk a pase de Tsygankov permitió a los pupilos de Míchel igualar el tanto inicial de Take Kubo El Girona obtiene un valioso punto en el Reale Arena, pero sigue sin poder vencer a la Real Sociedad en Primera División

Llegar y besar el santo. Lleva el gol en la sangre y esta tarde se ha podido comprobar en el Reale Arena. Un gol de Dovbyk ha dado el primer punto de la temporada al Girona en el estreno ante la Real Sociedad (1-1). El delantero ucraniano no ha actuado solo, y ha necesitado la ayuda de Tsygankov, su compañero de selección, quién le ha dado la asistencia. Se complementan a la perfección.

De este modo, los de Míchel han podido arreglar un partido en el cual han sufrido durante bastante tiempo después de que Take Kubo estrenara el marcador con una diana en el minuto 4. El conjunto rojiblanco continúa haciendo frente a los grandes. Hoy lo ha hecho contra un rival que juega en Champions.

Míchel ha retocado un poco el once. Con la plantilla todavía en construcción, el doble pivote con Aleix Garcia y Yangel Herrera -inscrito hoy mismo a LaLiga- para hacer frente a la baja de Oriol Romeu, traspasado en el Barça, era claro, pero el juego lo han tenido que repartir un poco diferente.

Como ya hizo de preparación en el Trofeo Costa Brava, Yan Couto se ha situado de extremo izquierdo por dos motivos: frenar Traoré y, de rebote, reclamar a Quique Cárcel un fichaje de garantías que se ocupe de esta zona. En consecuencia, Sávio se ha colocado en la derecha con Tsygankov jugando por dentro y Stuani liderando el ataque.

El marcador se ha puesto en contra demasiado rápido. Y eso que el Girona había empezado bien el partido, teniendo la posesión de la pelota e intentando enlazar jugadas saliendo desde atrás, pero asfixiado por la presión de la Real Sociedad. Era dificilísimo contrarrestar el potencial de los donostiarras, con el añadido que el césped no era precisamente una alfombra. Take Kubo ha sorprendido a Gazzaniga con un gol a asistencia de Ahien a los 4 minutos.

Los locales han recuperado la pelota después de una interceptación de David López y posteriormente Blind y Miguel no se han puesto de acuerdo para defender la acción. Mención especial al el ex del Real Madrid. Miguel estaba en todas partes, en todo momento y siempre que hiciera falta. Su ritmo era frenético, no solo en la banda izquierda sino en todo el campo.

Los de Imanol Alguacil se han animado con el gol de Take y, por el contrario, los de Míchel se veían obligados a dar un paso adelante para empezar a sumar desde ya mismo. Brais Méndez ha tenido el segundo con una falta a la frontal, que ha salido fuera. El verdadero susto, sin embarho, ha llegado cuando el árbitro Hernández Maeso ha silbado un penalti que no era por una falta de Blind sobre Oyarzabal. Después de revisar la jugada a la pantalla del VAR, ha dado marcha atrás anulando la pena máxima.

El Girona también ha tenido sus ocasiones, generando el enfado del público local que ha convertido el Reale Arena en una auténtica olla a presión. Stuani ha estado a punto de rematar gracias a una buena jugada personal de Miguel. A continuación ha sido el lateral quien ha obligado a intervenir a Álex Remiro con un gran tiro. El portero ha vuelto a aparecer para frustrar Stuani, que ya tenía la caña a punto. El killer uruguayo ha estado muy cerca de hacer subir el empate en una jugada ensayada de falta. Lo ha tocado con la punta de los dedos, pero Remiro lo ha sacado a córner. También lo ha probado David López, con un chut afuera. Los nervios se hicieron evidentes antes del descanso con un rifirrafe que ha acabado con Stuani y Le Normando amonestados con amarilla.

El Girona no lo hacía mal, pero la Real es mucha Real. Los donostiarras actuaban con rapidez, mientras los de Míchel acusaban este punto de velocidad. Sobre todo, en determinadas posiciones como el eje de la defensa o en el centro del campo. Sin embargo, se tenía que ser atrevido. Miguel continuaba siendo el más incisivo. Mientras que Brais Méndez ha intentado ampliar la ventaja con un rasgo lejano directo afuera. Y Take, hacía de Take. Generando peligro con cada pelota que pasaba por sus botas.

Míchel ha recurrido a los cambios para mirar de cambiar la situación. Tres de golpe. Dovbyk, Valery y Pablo Torre han sustituido a Stuani, Sávio y Yan Couto, respectivamente. La situación, sin embargo, no mejoró. Gazzaniga tuvo que sacar un pie milagroso para evitar el gol de Oyarzabal.

Cuando parecía que los rojiblancos tendrían que marchar con las manos vacías de San Sebastián, Dovbyk apareció para hacer lo que vino a hacer. Marcar goles. La conexión ucraniana con Tsygankov es total y fue él quien le dio la asistencia al último fichaje. Con los dos en la plantilla, las alegrías están aseguradas.