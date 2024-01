Altimira: "Ahora los canteranos lo tienen más fácil para jugar en el Barça"

Adrià Altimira Reynaldos (Cardedeu, 2001) vivirá un partido muy especial este sábado. Después de estar 12 años formándose en La Masia, el futbolista del Villarreal CF podría tener la oportunidad de jugar ante el club que él mismo reconoce que "siempre llevará en el corazón".

El conjunto de Marcelino García Toral busca su primera victoria en este 2024 y para ello necesitará que funcione el engranaje defensivo. Altimira, después de haber jugado en varias posiciones, se ha presentado como la alternativa a Juan Foyth en el carril derecho del 'submarino amarillo'.

¿Cómo llega el equipo a este partido?

Es verdad que estamos en una mala dinámica y llevamos bastantes partidos sin ganar. Sabemos en qué situación estamos y lo importante es que dependemos de nosotros mismos. El equipo está con ganas de sacarlo, en el último partido se demostró. Hubo un cambio de actitud y este es el camino que queremos seguir. Además, venimos con nuevos fichajes que pueden darnos alegrías.

¿Consideras que vuestra temporada está siendo decepcionante?

El Villarreal siempre pelea por estar en lo más alto y obviamente no te esperas esto. Ahora vamos con la mentalidad de mantenernos y salir de esta situación. Ojalá lleguemos a marzo de otra forma para poder afrontar la Europa League.

¿Crees que en Montjuïc podéis tener vuestro punto de inflexión?

Es un partido que puede marcar muchas cosas, pero en la situación que estamos tampoco podemos mirar el rival que tenemos en frente. Cada partido lo consideramos una final.

Con Marcelino vamos a ir a muerte.

¿Cómo veis al Barça?

No los cogemos en su mejor momento, pero no podemos relajarnos. Tienen jugadores de un nivel que, en cualquier momento, te la pueden liar. Hay que salir con los pies en el suelo y estar metidos durante todos los minutos, que eso es lo que nos ha faltado esta temporada.

Vienen de jugar una prórroga…

Sinceramente, nos centramos en lo nuestro. Sí que es verdad que estos detalles nos favorecen y pueden decantar la balanza, pero ni mucho menos nos van a dar la victoria.

En la ida, Lamine Yamal fue el MVP.

Es un jugador muy determinante. En nuestro campo tuvo acciones muy buenas y para pararlo habrá que hacer muchas ayudas.

Diagnóstico de la temporada

Ya son 42 goles encajados...

Mucha gente habla de que somos la peor defensa de LaLiga, pero al final es un trabajo de todo el equipo. Cada día intentamos pulir esos detalles para ser más sólidos. Ahora mismo, es donde más estamos incidiendo.

Adrià Altimira jugando un partido de Primera División con el Villarreal CF / EFE

¿Cuánto os ha condicionado cambiar tres veces de entrenador?

No es fácil mantener la misma línea. Creo que ha repercutido en nuestro rendimiento, pero en el fútbol profesional no te puedes parar a poner excusas y te tienes que adaptar a cualquier situación.

¿Cómo se recibe una destitución dentro del vestuario?

No es algo bueno para el equipo, pero a veces necesitas cambios para que la cosa vaya a mejor. El cambio de entrenador a veces da esa chispa de empezar de cero, aunque yo no lo recomiendo.

Y ahora con Marcelino...

Con Marcelino vamos a ir a muerte. Vino con las ideas claras e incidió mucho en el tema defensivo. Poco a poco van a verse las mejorías que ha habido desde que llegó.

¿Cómo ha repercutido el cambio de entrenadores en tu situación personal?

Empecé la pretemporada con el primer equipo, donde jugué mucho con Setién, pero en LaLiga no tuve la oportunidad. Después, por varias situaciones, pude debutar con Pacheta. Poco a poco creo que he ido encajando mejor en el equipo. Cuando hay tantos cambios de entrenador es complicado, porque no sabes si tendrás la oportunidad, pero todo se ha dado bien.

Un pasado azulgrana

Has sido canterano del Barça, ¿cuánto de especial es para ti este partido?

Es bastante especial. Me hubiese gustado que fuese en el Camp Nou, pero lo afronto con ilusión. He estado muchos años en ese club y tengo ganas de este partido.

Me quedé con la 'espinita' de jugar en el filial...

Desde que saliste de aquí has jugado en muchas posiciones, ¿en cuál te ves mejor?

Ahora mismo, me siento más cómodo de lateral, pero he jugado, prácticamente, en todas las posiciones. Franc Artiga fue quien confío en mí y si no fuese por él no tendría esta polivalencia.

¿Qué recuerdo tienes de tu formación en La Masia?

Es verdad que en los 12 años que estuve pasaron muchas cosas, pero me llevo lo bueno. Siempre llevaré al Barça en el corazón, porque me he criado allí. Por muchas cosas que pasaran más adelante, al final estoy agradecido por todo lo que me han dado.

¿Qué cosas pasaron?

Me hubiese gustado irme de otra forma o que en su momento me hubiesen valorado de otra manera, pero el fútbol no se acaba en el Barça. Hay muchos jugadores que han salido y han triunfado en otros equipos. No tengo ningún tipo de rencor, porque ahora estoy contento de estar aquí.

Adrià Altimira jugando con el Juvenil del FC Barcelona / Javi Ferrándiz

¿Te hubiese gustado tener más oportunidades en el Barça?

En la situación en la que yo estaba, era muy difícil subir al primer equipo. En la situación actual quizás es más fácil, pero sobre todo me quedé con la 'espinita' de tocar el filial. Cuando debutan tantos jugadores en el primer equipo sí que es verdad que piensas qué hubiese pasado si hubiese estado en ese momento.

Un jugador con el que coincidiste en categorías inferiores y no estará es Alejandro Balde.

No he podido hablar nada con él después de la lesión. Hubiese sido bonito tener ese duelo en banda, pero seguro que habrá muchos más momentos para enfrentarnos.