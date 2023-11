¡Ter Stegen vuelve lesionado de Alemania!

El portero del Barça ha sido desconvocado del combinado teutón por unos dolores agudos en la espalda Este sábado llegará a Barcelona para ser sometido a pruebas y establecer el alcance exacto de la lesión

El parón por selecciones, el tercero en lo que llevamos de temporada, se ha cobrado la primera víctima en clave blaugrana. Muy bien le estaban yendo las cosas al Barça hasta la fecha. Tras dos meses en los que la enfermería culer ha estado a rebosar, en el cuerpo técnico y los servicios médicos había temor a este nuevo parón por selecciones, teniendo en cuenta que la plantilla blaugrana tiene catorce internacionales repartidos por el mundo.

Pues los peores presagios se han confirmado este viernes cuando el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsman, ha anunciado que Marc André Ter Stegen abandonaba la concentración de Alemania por problemas en su espalda.

"Marc André Ter Stegen se perderá los dos partidos porque tiene un dolor agudo en la espalda", explicó un Nagelsman que adelantó su regreso a Barcelona: "Mañana -por el sábado- volará de regreso a Barcelona". El seleccionador de Alemania deseó una pronta recuperación a su pupilo: "Espero que se recupere pronto y vuelva al campo con su equipo".

Ter Stegen ya empezó a notar dolores durante el entrenamiento del jueves. Unos dolores difusos que le impedían completar algunos desplazamientos y movimientos propios de los porteros. Las molestias no habían remitido este viernes, por lo que el portero del Barça lo puso en conocimiento de los servicios médicos y el cuerpo técnico.

Optimismo

Nagelsman ha tenido conocimiento de estos problemas esta misma tarde y ha decidido de acuerdo con los doctores y el propio futbolista desconvocarlo de los dos amistosos ante Turquía de este sábado y Austria del martes.

La Federación Alemana ha decidido que Ter Stegen abandone la concentración y regrese a Barcelona para realizar pruebas y ver el alcance de la lesión. La primera exploración de los médicos del combinado teutón invita al optimismo en el sentido de que podría estar incluso disponible para la visita a Vallecas del próximo sábado 25 (14.00 horas).

El percance no es menor, teniendo en cuenta que no es la primera vez que Ter Stegen sufre problemas en su espalda. Unas molestias que le tuvieron casi un mes de baja en verano de 2014, el verano en el que se incorporó a la disciplina del Barça. Entonces no se perdió ningún partido, ya que Luis Enrique otorgó la titularidad en la Liga a Claudio Bravo.

La lesión llega en mal momento a un Ter Stegen que después de muchos años de espera se ha adueñado de la titularidad en la portería de Alemania. El portero del Barça ha pasado por encima de Manuel Neuer y ha disptuado todos los minutos en los amistosos disputados por la Manntschaf esta temporada.