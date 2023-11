Ter Stegen: "Entreno mucho con pelotas de tenis"

El guardameta ha desgranado algunos de los métodos de entrenamiento que utiliza en Barcelona "Las uso en el período de activación antes de un partido para estar totalmente activado", ha dicho

El guardameta del FC Barcelona Marc-André ter Stegen ha repasado la actualidad del club blaugrana en una entrevista concedida al medio alemán 'Die Welt'. Cabe contextualizar que dichas declaraciones fueron pronunciadas justo antes de que se produjese su lesión en la espalda que le obligado a abandonar la concentración de la selección germana.

En dicha entrevista, Ter Stegen ha desgranado algunos de los métodos de entrenamiento que realiza en la capital catalana con el 'staff' técnico blaugrana. "En Barcelona entreno mucho con pelotas de tenis, las uso, por ejemplo, en el periodo de activación antes de un partido para estar totalmente activado. Me ayudan para optimizar ciertos movimientos y mi capacidad de reacción", ha reconocido.

El segundo capitán del FC Barcelona, en esta misma línea, también ha comentado que le resulta "interesante ordenar las manos y agudizar todos los sentidos", así como que "hay muchos ejercicios que se pueden realizar para estimular la visión".

Adaptación a Barcelona

Esta es la décima temporada de Ter Stegen en el Barça, desde que dejase atrás el Borussia Mönchengladbach. Una de las virtudes del portero es que ha puesto empeño en adaptarse a la ciudad y a la cultura catalana.

"Me siento muy bien en Barcelona. Es maravillosa. Vivo en el centro y la gente me reconoce, pero me tratan con muchisimo respeto, a mí y a mi familia. Esto me da la sensación de que estoy en el lugar adecuado y que en el pasado tomé las decisiones correctas", ha afirmado.

El portero también ha querido matizar que no va en Vespa por Barcelona porque el club lo impide por contrato por el riesgo de lesionarse, aunque reconoce que sería fantástico poder hacerlo por el buen clima de la ciudad.

El liderato del Girona y el fichaje de Gündogan

Ter Stegen también ensalzó la temporada que está realizando el Girona, líder en solitario de la clasificación. "Me impresiona la tranquilidad y convicción con la que actúan. Me quito el sombrero por lo que han hecho en los últimos tres últimos años", ha apuntado.

También se ha deshecho en elogios hacia Gündogan, con quien ya compartía vestuario en la selección. "Es totalmente importante para nosotros, por su experiencia nos da mucha tranquilidad. Cuantos más jugadores de esta categoría haya en el campo, menos oscilaciones en el rendimiento va a sufrir el equipo", ha argumentado.