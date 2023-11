Piqué cierra filas con Xavi como Puyol

El ex futbolista blaugrana coincide en que la presión externa "claro que afecta, ya seas joven o veterano" Piqué reconoce que "nos ha pasado a todos" y que va en el precio a pagar por "jugar en el Barça"

Gerard Piqué ha charlado con '3cat', plataforma digital de contenidos en catalán de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Lo ha hecho, sobre todo, para explicar en qué consiste la 'Kingdom Cup', la nueva competición creada por el ex futbolista junto al resto de quienes ya forman parte de la 'Kings League' o la 'Queens League'. Se trata de un torneo en el que el fútbol femenino y el masculino compiten juntos. Pero el que ya es uno de los mejores centrales de la historia del Barça también tuvo tiempo para hablar de la actualidad que rodea a la entidad.

Y, entre los temas que tocó, sobre todo, se refirió al momento de Xavi como entrenador, al del equipo a nivel de juego y resultados y, también, a todo aquello que se refiere a la presión externa que deben soportar los jugadores que visten la camiseta blaugrana. Piqué es una de las personas más indicadas para hablar del tema.

Robert Lewandowski celebrando un gol contra el Deportivo Alavés | AFP

"La línea de juego no es la que uno espera viendo el Barça", reconoce, pero también entiende que "es lo de siempre, la exigencia es máxima en este club y, aunque a nivel de resultados no están tan mal, las sensaciones no son tan buenas", considera. Eso sí, tiene claro que "estamos en el mes de noviembre, a principio de temporada, vivos en todas las competiciones y queda mucho".

Apoyo a Xavi

Gerard Piqué es consciente de que esto acaba de empezar y que "los equipos muy jóvenes tienen cosas muy positivas y otras no, pero estamos en buenas manos, tanto de presente como de futuro" con Xavi. Y, en ese sentido, pide "paciencia" pese a que asume que "en la pretemporada se hicieron fichajes y se puso el nivel de exigencia muy alto". De ahí que "todos esperábamos estar un poco más arriba en la clasificación, pero queda mucho".

Carles Puyol, junto a Xavi Hernández en la Ciutat Esportiva | FCB

A la hora de profundizar en las palabras de Xavi sobre la presión que existe en el Barça, no duda en reconoce que "sí, claro que afecta, es evidente", aunque "también tienes que saber convivir con ello porque te pasará toda la carrera, seas joven o veterano. Jugar en el Barça es tener presión de la afición, de la prensa. Y no solo vale el resultado, sino también juegar bien y saber convivir con ello". Por ello tiene el "cien por cien de confianza en Xavi. ¿A quién vas a buscar? Es de la casa, sabe lo que necesita el club, sabe qué mensaje dar dentro del vestuario, sabe la situación en la que están y cómo darle la vuelta. Hay que seguir confiando".