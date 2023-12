¡Tensión Girona-Barça! "Aleix se ha equivocado"

Michel considera que su capitán no ha estado acertado con sus recientes declaraciones El futbolista comentó que le gustaría jugar como blaugrana, dado que es el club que le ha gustado desde pequeño

Barça y Girona se enfrentan este domingo en la 16ª jornada de LaLiga. Un partido clave en la parte alta de la clasificación. Los gerundenses son colíderes con el Real Madrid, sumando 38 puntos; mientras que los blaugrana son terceros, con 34. La previa del partido se ha ido calentando suavemente con el paso de los días.

Aleix Garcia comentaba ayer en una entrevista concedida a Movistar que "obviamente me gustaría jugar en el Barça" porque "es el club que he seguido y me ha gustado desde pequeño". Algo por lo que ha sido preguntado su entrenador Míchel esta mañana en rueda de prensa antes de enfrentarse al Orihuela en la Copa.

Aleix García confesó que le encantaría jugar en el FC Barcelona / | Movistar Plus

"Para mí, Aleix se ha equivocado. Espero que, poco a poco, la gente sea solo del Girona. Este es mi mensaje para nuestra afición. Necesitamos futbolistas 100% del Girona", comentaba el técnico madrileño.

Este verano se han producido tres movimientos entre futbolistas del Barça y del Girona. Mientras que Oriol Romeu puso rumbo a la capital catalana como traspasado, Eric Garcia y Pablo Torre viajaron hasta Montilivi en calidad de cedidos.

Ahora bien, la incorporación del centrocampista de Ulldecona no fue nada sencilla. El club culé abonó 3,4 millones de euros para hacerse con sus servicios durante las próximas tres campañas. A pesar de un gran inicio de temporada en el regreso al club que le formó, su participación ha ido en decaída y desde Girona ya le abren las puertas de cara a un hipotético movimiento en el mercado de fichajes.