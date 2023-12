La predicción de Míchel sobre el futuro de Oriol Romeu

El entrenador del Girona fue preguntado por los rumores sobre el posible regreso del centrocampista de Ulldecona a Montilivi Reconoció que le echa de menos en su equipo... y realizó un vaticinio que no dejó indiferente a nadie

Oriol Romeu era una pieza fundamental en el magnífico Girona de Míchel, pero el conjunto catalán ha logrado pasar página y ha aprendido a vivir sin su pivote. Vaya si lo ha hecho: el equipo gerundense es colíder de Primera División, empatado a 35 puntos con el Real Madrid, tras las 14 primeras jornadas. El balance del cuadro de Montilivi es espectacular: ha ganado once partidos, solo ha concedido dos empates y únicamente ha sido derrotado en una ocasión.

En la rueda de prensa previa al partido de este sábado (14.00 horas) contra el Valencia en Montilivi, Míchel fue preguntado por los rumores alrededor del posible regreso de Oriol Romeu al Girona. Su respuesta no dejó indiferente a nadie. "No, no. Oriol es un gran jugar y le echo de menos, pero es jugador del Barça", empezó reflexionando para añadir, justo después, que cree que el centrocampista de Ulldecaona defenderá los colores azulgranas "en los próximos años". "Estoy seguro", remató.

En un momento en el que la figura de Oriol Romeu está algo 'discutida' en Barcelona, Míchel se expresó con contundencia sobre el futuro de un jugador al que alineó en 34 partidos en una única temporada, la 2022/23. Su confianza ciega en él quedó muy clara el pasado curso y ayer, desde la distancia, la verbalizó públicamente para reiterarla.