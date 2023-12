Junior Firpo: "Koeman me decía que contaminaba el grupo"

El defensa repasa sus dos años en el Barça: el primero "una decepción conmigo mismo", el segundo, marcado por los problemas de salud de su segundo hijo Sobre el técnico neerlandés apunta: "Creo que no me conocía mucho, tuve varios partidos en los que jugué bien, pero no me daba continuidad"

Junior Firpo fichó por el Barça en 2019, tras cuajar una muy buena etapa en el Betis. Llegaba como el suplente de un inamovible Jordi Alba con el objetivo de dar un paso más allá en su carrera. Desafortunadamente, aterrizó en Barcelona en una de las etapas más convulsas de la época reciente del club blaugrana y acabó pagando las consecuencias.

En cuanto a la presión como futbolista, comparada a la que tenía en el Betis, reconoce que en el Barça fue "totalmente diferente por el primer partido. Ese momento me marcó para mal. Empezar así, con un error en mi primer partido de titular… y encima el entrenador me quitó al descanso. Eso hace que empieces con muy mal pie y con críticas. Por mucho que yo no intentara leerlas, hoy en día te llega todo, más con las redes sociales. Después de ese partido tuve miles de comentarios y de insultos, miles de mensajes privados y de amenazas. Yo pensaba: '¿Para tanto ha sido?' Sí, vale, lo siento, he tenido un error, hemos perdido… pero la repercusión era mucho más grande que en el Betis", reconoce en una entrevista concedida a 'Relevo'.

Junior Firpo firma por el conjunto catalán como campeón de Europa Sub-21 con la selección española y como uno de los futbolistas más emergentes. "Si te viene el Barcelona, o el Real Madrid, o el Manchester City, o el Liverpool es muy difícil decir que no. Por mucho que sepas que no vas a ser titular: es que estaba Jordi Alba, yo sabía que no iba a serlo. Sabía que no tendría la importancia o el protagonismo del Betis, pero iba a aprender. Esto lo hablaba mucho con Lo Celso cuando estaba en el Betis: yo llegaba a línea de fondo y le ponía el balón, que era la jugada que hacían Jordi Alba y Messi. Pues ahora yo quería hacerlo con Messi", apunta.

Sin embargo, tras su error el día de su debut, Firpo rememora en la citada entrevista que la semana siguiente, para el partido contra el Villarreal reunió el valor de hablar con el Valverde. "Le dije que me tenía que poner: estaba Jordi Alba lesionado. Podía poner a Semedo a banda cambiada, pero le dije que no, que como jugador no estaba contento con que me quitara al descanso, que sabía que había cometido un error. Yo quería demostrar que podía hacerlo bien. Y jugué bien. Ese día volví a casa contento".

Dos temporadas muy diferentes

El paso de Junior Firpo por el Barça se resume en dos campañas: 2019/20 y 2020/21. "La primera fue una decepción conmigo mismo. Me arrepiento un montón de no haberlo aprovechado mejor. No lo aproveché bien. No diría que saliese al campo con miedo, pero salía pensando que me cuestionarían. Si lo haces bien: 'Bah, no pasa nada, es el Barcelona contra el Mallorca, son mejores, tienen que ganar'. Y si lo haces mal, a por ti. Mi sensación es que pasara lo que pasara sería uno de los focos de las críticas si había un mal resultado. No jugué como yo jugaba en el Betis… Y aun así jugué más de lo que pensaba", apunta.

Sin embargo, en su segundo año en la capital catalana estuvo marcado por los problemas de salud de su segundo hijo. "Tuve una muy buena opción de salir al Inter, pero nació mi segundo hijo con problemas de pulmones y tomé la decisión de quedarme en Barcelona. Los servicios médicos estaban muy bien y no quería hacer una mudanza entre países después de un tiempo tan complicado entrando y saliendo del hospital. Yo dormía en el hospital, iba a entrenar y volvía al hospital. Mi hijo Jasson estaba en la UCI y solo podíamos ir a visitarlo uno entre mi mujer y yo unos 5 o 10 minutos dos o tres veces al día. Lo veía con intubación y no era agradable. Fue un mes y medio entrando y saliendo del hospital. Parecía que se ponía bien, salíamos, de repente en casa le faltaba el aire, parecía que se iba a ahogar y otra semana entera en el hospital. En el equipo lo sabían: por mucho que tuviera problemas con Koeman, hubo días que le dije que quería quedarme con mi mujer y mi hijo y lo entendía", relata el actual futbolista del Leeds United.

Su relación con Koeman

Su participación con el Barça, de la primera temporada a la segunda, bajó drásticamente. "Creo que Koeman no me conocía mucho. Él fue el primero que me dijo que me quedara, pero eso luego no se convirtió en minutos. Recuerdo una vez que se lesionó Jordi Alba y puso a Dest de lateral izquierdo. Los minutos que me daba eran por la derecha… Tuve pocos. Tuve varios partidos en los que jugué bien, pero no me daba continuidad. Luego, un mes sin jugar. No entendí eso de: en el momento más jodido, te saco; si el partido va bien o puedo rotar, no te pongo", explica.

Al principio buscaba las explicaciones de su poca participación, pero "Koeman me dio una respuesta en la que no me estaba siendo sincero: me decía que contaminaba al grupo, así que dejé de intentarlo".

Sin embargo, con el técnico neerlandés tuvo uno de sus mejores partidos como futbolista: el día que marcó a Mbappé. "La de Mbappé fue un embarque brutal. Venía de un primer partido donde marcó un hat-trick y ese día también empezó muy bien [marcó el 1-0]. Me sacaron en el minuto 30 y casi sin calentar, teníamos que intentar igualar la eliminatoria. En los entrenamientos veían que yo en el uno contra uno era muy competitivo. Y me puso contra Mbappé a todo el campo. Salió bien, probablemente mi mejor partido, aunque nos acabaron eliminando", rememora.