Tebas: "Laporta debería ser cesado por Rubiales de la Junta de la RFEF"

El presidente de LaLiga ha vuelta a pedir explicaciones a Laporta por el Caso Negreira "La Federación tiene un directivo que es el presidente de un club que ha estado 20 años pagando al vicepresidente de los árbitros y no debería estar en la Junta" ha asegurado

El revuelo del Caso Negreira sigue dando mucho de que hablar y ante las nuevas informaciones que han ido saliendo al paso sobre el tema, Javier Tebas ha aprovechado para volver a atizar a Joan Laporta. En esta ocasión ha sido aprovechando la mes redonda organizada en la presentación del ISDE Sport Convention 2023 en Madrid, en la que además ha querido también dar su versión sobre la polémica arbitral del clásico.

El presidente de LaLiga, ha afirmado que Laporta debería ser cesado de la Junta directiva de la RFEF por Luis Rubiales, tras el escándalo del Caso Negeira. Tebas ha vuelta a insistir en la necesidad de que el presidente azulgrana de explicaciones sobre dichos hechos. "La Federación tiene un directivo que es el presidente de un club que ha estado 20 años pagando al vicepresidente de los árbitros y no debería estar en la Junta de la Federación, pero eso ya es decisión de sus directivos".

Sobre la Superliga, el tema principal sobre el que trataba la ponencia, Tebas ha recalcado que no cree que se vea afectada por el mismo Caso Negreira y, de nuevo, ha aprovechado para negar de forma rotunda cualquier mínima posible negociación posible. “Una cosa que ha funcionado durante veinte años, ¿por qué vamos a cambiarlo? ¿por qué tres quieran más poder? No hay que cambiar lo que ha funcionado.

La llegada del Fuera de juego semiautomático

El otro gran tema sobre el que ha sido preguntado Javier Tebas ha sido la polémica arbitral que se ha desarrollado alrededor del fuera de juego en el gol anulado a Marco Asensio en el clásico del pasado domingo. En este sentido, ha confirmado la llegada del fuera de juego semiautomático a partir de la próxima temporada, aunque ha querido dejar claro que no va a cambiar situaciones como la de la jugada en cuestión.

"El semiautomático va a solucionar algo más, pero la jugada del Clásico no te la va a solucionar. Al final hay que elegir un 'frame' para hacerlo. Vamos a ver si solucionamos algo, pero hay que dar una vuelta al tema arbitral" ha asegurado sobre la nueva tecnología por la que suplican los clubes. Una nueva tecnología que tal como ha explicada Tebas, pagarán los clubes.

Otro de los temas que ha tratado Tebas, ha sido el de la inscripción de Gavi. "No nos han dado la razón en el fondo, solo en que presentó un día tarde la medida cautelar. Queda el pleito principal, que le queda tiempo" ha asegurado sobre un Gavi del que ha dicho que espera que no se quede fuera pero que la situación actual es que sigue sin estar inscrito para la próxima temporada. Además, ha aprovechado para recalcar que "No vamos a cambiar el control económico por el Barcelona”.