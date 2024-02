Tebas: "En Europa a la Superliga la llaman Florentinoliga"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha liderado las III Jornadas de Clubs que se han celebrado martes y miércoles en Port Aventura. En ellas, aprovechó para cargar una vez más contra la Superliga y especialmente contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, principal impulsor de la competición. También contra Real Madrid TV.

"La sentencia judicial de la Superliga no ha arrasado en absoluto como se dijo. Sus promotores deberán permiso a la UEFA y tener unas condiciones que el formato actual no cumple porque va contra los valores del deporte. Florentino Pérez algo se inventará si no sale adelante el torneo. Nunca pierde el relato", dijo Tebas en declaraciones que recoge 'La Vanguardia'.

"Es un buen presidente, pero un mal gestor para crear competiciones. No puedes decirles al resto de clubs que Madrid y Barça recibirán más dinero por ser fundadores. La influencia que tiene Florentino en Europa es cero. En el fútbol europeo, a la Superliga la llaman Florentinoliga", siguió el presidente de LaLiga, que lanzó también algún dardo a Joan Laporta.

"Esto lo lidera Florentino. Laporta no lidera nada, bastante tiene con la economía del Barça. Está intentando a ver si le toca la lotería con la Superliga. Ya puede ir esperando", explicó Tebas para seguir con una advertencia para el club azulgrana por el problema generado por el impago de Libero por Barça Vision: "Si no venden, no tendrán más ingresos para llegar a la norma del 1-1".

Real Madrid TV

El presidente de LaLiga siguió diciendo que ni Florentino cree en la Superliga. "No se atreve a dar la cara porque en el 2021 se la partieron. Pone a Bernd Reichart y, si fracasa, a la basura". Y siguiendo con sus críticas al presidente del Real Madrid, se mostró muy duro con los vídeos que está haciendo Real Madrid TV en los que critica a los árbitros que dirigen los partidos del club blanco y a los que intenta condicionar. "Nadie pone el cascabel al gato en este asunto por lo que significa el Madrid. Impone respeto. Tener a Florentino enfrente todos los días no es cómodo. Es una estrategia premeditada a través de las redes sociales, con unos 15 influencers, para crear una conciencia no adecuada. Real Madrid TV es una concesión pública, por lo que debe respetar los valores del deporte. Hay que revisar las condiciones de la concesión. LaLiga está empezando a actuar. Es evidente que no podemos seguir en esta línea. Nunca había visto tanta crispación arbitral".

Respecto al 'caso Negreira', Tebas sigue pensando que el caso es muy grave y esperando que los jueces aclaren el caso. De todos modos, pidió respeto para el Barça. "Algunos pretenden que se fusile al Barça y que vaya de rodillas a Madrid a pedir perdón a Las Rozas y después al Bernabéu".