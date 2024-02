Real Madrid TV carga contra el árbitro y también contra Xavi

Real Madrid TV, la televisión oficial del Real Madrid, sigue a lo suyo. Cuando crecía la indignación en el mundo del fútbol por el gol anulado al defensa del Atlético de Madrid, Stefan Savic, en el derbi madrileño por un fuera de juego posicional de Saúl, Real Madrid TV criticaba con dureza al árbitro del encuentro, Sánchez Martínez, por haber perjudicado al club blanco.

Al poco de acabar el partido, con empate a uno tras un gol de Marcos Llorente para el Atlético en tiempo de descuento, Real Madrid TV empezó a cargar contra el arbitraje. "Este hombre que ha pitado hoy... ¿Tiene la conciencia para dormir bien esta noche? Existe la trilogía de El Señor de los Anillos... pues nosotros podríamos hacer una trilogía con los arbitrajes de los derbis ante el Atleti: Alberola Rojas, Cuadra Fernández y Sánchez Martínez... siempre a favor del equipo colchonero. Serían de terror. El Atleti es el club más favorecido por los árbitros en esta Liga... y con diferencia", decían en el análisis del derbi.

Acto seguido, se emitió un vídeo con lo que en Real Madrid TV consideraban errores de Sánchez Martínez que habían perjudicado al club blanco. En dicho vídeo se reclamaban hasta tres penaltis a favor del Real Madrid. Uno sobre Lucas Vázquez y dos sobre Bellingham. Respecto a una jugada de Savic sobre Bellingham, el comentario fue el siguiente. "No hay ni que hablar, es vergonzoso que no se señale. Le mete el codo por la espalda para que no pueda avanzar, desentendiéndose del balón. Es como una catedral, clamoroso. Un placaje", dijeron. Y sobre el segundo reclamado sobre el inglés tras una jugada con Marcos Llorente en un saque de esquina dijeron: "Decir que se abrazan los dos es tomar a la gente por idiota, por estúpida y aquí no somos tontos. Le hacen dos penaltis y no señalan ninguno. Jude se está dando cuenta de lo que es la Liga española".

El momento del remate de Savic y la posición de Saúl y Lunin / DAZN

Su resumen del encuentro, sin decir nada sobre el gol anulado al Atlético de Madrid, fue rotundo, haciendo alusión a las críticas que está recibiendo Real Madrid TV por sus vídeos sobre los árbitros. "Esta es la presión que ejercemos sobre el poder. Es terrible hablar de estas jugadas, terrible. El madridismo ya sabe lo que hay: tres de los cuatro enfrentamientos frente al Atlético de Madrid han sido decididos por el tridente colchonero (Alberola Rojas, Cuadra Fernández y Sánchez Martínez)”.

Recibe Xavi Hernández

Y tras el análisis del encuentro centrado en el arbitraje de Sánchez Martínez, duras palabras para Xavi Hernández, que señaló este fin de semana que la Liga está adulterada. "¿Qué nos dejen competir? Hay que recordar que Xavi tiene bajo sospecha su carrera como jugador, porque sus partidos están siendo investigados por la Fiscalía y un juez. Lecciones las justas, que toda su carrera está bajo sospecha". Y una defensa de la manera de actuar del medio de comunicación blanco atacando al Barça. "¿Liga adulterada? Hay que reírse. Afortunadamente, existe Real Madrid TV para demostrar las cosas con pruebas. Si nosotros manipulamos, que alguien vaya a juicio y lo denuncie. Aquí hacemos un ejercicio de transparencia de lo que está sucediendo. Estamos hartos de presenciar como las imágenes en las que el Real Madrid salía desfavorecido desaparecían del relato, no salían en las televisiones nacionales. Llama la atención como se busca siempre hacer daño al Madrid: el sábado vimos unas legalidades contra el Girona ante las que determinadas plataformas sacan gritos contra el Madrid, pero cuando se tiran billetes contra el Barcelona, no se publican".

Y para acabar, una sentencia. "Menuda presión hace Real Madrid TV. Tres penaltis y ninguno pitado. Estarán contentos Xavi y Laporta esta noche. Contra todo y contra todos”.