"La situación del Barça frustra a Lewandowski"

El delicado momento por el que atraviesa Robert Lewandowski es objeto de debate nacional en su Polonia natal. En los últimos meses también ha recibido duras críticas en su país, hasta el punto que se ha cuestionado el papel que ejerce como capitán de la selección. Incluso, un pequeño sector de aficionados reclama un relevo generacional para reconducir el rumbo del combinado nacional.

El seleccionador polaco, Michal Probierz, salió en defensa de Lewandowski en un entrevista concedida al portal Laczy Nas Pilka. El técnico asegura que la gran estrella polaca es una víctima más del complicado momento que atraviesa la primera plantilla del Barça. "No estoy de acuerdo con las críticas dirigidas a Robert Lewandowski. Entendería las críticas de los aficionados si dijeran que el FC Barcelona jugó bien y él jugó mal, pero todo el equipo está jugando mal y a Robert le resulta muy difícil encontrar la manera de solucionarlo. Se nota que hace todo lo posible para hacerlo lo mejor posible, pero no hay muchas oportunidades, e incluso si él mismo genera acciones de peligro, alguien no lo aprovecha. La situación del Barça le frustra enormemente", asegura.

Probierz incide en el mal momento anímico que atraviesa Lewandowski en el día a día y que le está lastrando en su juego. "Tengo la impresión de que la percepción de Robert a través del prisma de lo que sucede en el Barcelona es demasiado negativa, va en la dirección equivocada".

Por último, Probierz reclamó el máximo apoyo para Robert en un intento por recuperar la mejor versión de un futbolista imprescindible para afrontar los retos que tiene por delante tanto el Barça como Polonia en los próximos meses. "Se puede criticar y se puede juzgar, pero a veces también se necesita apoyar a alguien. Tenemos que apoyarle, así como a todos los demás jugadores que tenemos. Sólo trabajando juntos podremos hacer algo juntos. Es hora de unirnos", sentenció el seleccionador de Polonia.