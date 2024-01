Lewandowski decidirá su futuro en el Barça

Robert Lewndowski es ahora uno de los jugadores señalados por el mal momento deportivo que estaba pasando el equipo blaugrana. Es cierto que el polaco ha bajado de forma alarmante sus registros goleadores, pero también que dentro del club es uno de los jugadores más valorados por talento, experiencia y profesionalidad. Lewandowski es un ejemplo dentro del vestuario y, a pesar de las críticas que está recibiendo, fue el único que supo dar la cara en la maldita final de la Supercopa ante el Madrid.

La realidad es que no le están saliendo las cosas, pero su sola presencia arriba ayuda mucho a sus compañeros en ataque porque el goleador insufla mucho respeto a los rivales y su sola presencia acaba reportando espacios interesantes para que otros futbolistas puedan marcar. Dentro del Barça nadie duda de él, aunque a Lewandowski ahora no se le ve tan feliz sobre el terreno de juego como cuando llegó. No le llegan balones en condiciones y así es muy difícil marcar. De hecho, en el campo del Betis no consiguió rematar ni una sola vez a portería.

Dicho esto, en el Barça también es cierto que preocupa algo su contrato. Lewandowski hizo un esfuerzo importante para fichar por el Barça saliendo del Bayern, donde era el líder indiscutible del equipo. Se la jugó para construir un nuevo proyecto y, salarialmente, tanto esta temporada como, sobre todo, la siguiente, recuperará lo que no ganó en la primera a causa del límite salarial. Vaya, que su salario tiene un alza importante convirtiéndose en el jugador mejor pagado de la plantilla o casi porque algunos jugadores como Frenkie de Jong disparan sus emolumentos por los salarios que difirieron en su momento a causa de la pandemia.

Sea como sea, este aspecto ya ha sido discutido por el Barça con el agente del jugador, Pini Zahavi, buen amigo de Joan Laporta. Y lo único que es absolutamente falso es que el Barça vaya a intentar forzar una salida a finales de temporada porque se cuenta con Lewandowski en el futuro. Otra cosa es que el club blaugrana respetará cualquier decisión que tome el polaco a partir del 30 de junio. Quieren que siga si se siente a gusto aunque también entendería que valorase alguna propuesta millonaria del exterior. El delantero polaco se ha ganado el derecho a decidir su propia carrera por su rendimiento y por su extraordinaria carrera y se respetará.

En Arabia Saudí andan como locos por incorporarle y ya el pasado verano le tantearon sin éxito. Lewandowski ya avisó que se ve aún algunos años más rindiendo al máximo nivel y la realidad es que su forma física es excepcional. Se cuida como el que más y tiene cuerda para rato al máximo nivel. Habrá que ver qué es lo que decide aunque el Barça, que está obligado a vender, a él no le forzará.