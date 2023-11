Simeone, contradictorio con Xavi

El entrenador del Atlético de Madrid no compartió las quejas de Xavi señalando a la prensa después de la partido contra el Alavés: "Si un jugador no puede vivir con críticas, no pude jugar al fútbol" Después lo defendió por ser su colega y no se enfadó cuando Xavi criticó el juego del Atlético en una entrevista con Jorge Valdano: "No fue una crítica, está mal leído, fue una opinión. Y las opiniones hay que respetarlas"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha rechazado la teoría de Xavi (las críticas de la prensa afectan a los futbolistas) y, al mismo tiempo, lo ha defendido por ser un colega de profesión. Las valoraciones del técnico argentino han sido contradictorias tras su paso por el programa 'El Larguero' de la Cadena SER, presentado por Manu Carreño.

Cuestionado por si a su equipo le afectan las críticas de la prensa, como aseguró Xavi Hernández tras el Barça-Alavés (2-1), Simeone ha asegurado que "si un jugador no puede vivir con críticas, no pude jugar al fútbol. Estamos expuestos". Ha agregado que "a mí las críticas de la prensa no me afectan. Es más, a veces las comparto. A veces digo, bueno, por ahí tienes razón. Hay algunos periodistas que tienen razón".

Simeone ha agregado que "entiendo que ustedes -por la prensa- están en un lugar donde viven el día a día, lo que pasa en el momento, y nosotros tenemos un montón de información que no tienen ustedes. ¿Si las críticas afectan a mis jugadores? A ver, si un jugador no pude vivir con críticas, no puede jugar al fútbol porque estamos en un lugar de exposición, estamos expuestos, también nosotros los entrenadores, como los jugadores, diariamente, porque jugamos dos veces por semana. No estar preparado para eso es complicado porque las críticas van a aparecer, porque no vas a ganar todos los partidos, no vas a jugar siempre bien, no vas a tener 90 minutos de posesión, no vas a defender 90 minutos perfecto porque el fútbol es como la vida".

Insistiendo en las palabras de Xavi tras el duelo del pasado domingo en Montjuïc, Simeone, se puso después del lado del técnico egarense: "Hay que ver cómo lo dijo, cómo se hizo la pregunta. Yo voy a defender a mi colega".

Manu Carreño le insistió: "Está bien que lo defiendas, pero él te podía defender también a ti de vez en cuando porque te ha metido algún palo", a lo que Simeone respondió: "No me acuerdo, ¿cuándo dijo eso?". Carreño le respondió: "Yo me acuerdo que en una entrevista con Jorge Valdano dijo, hombre, que un equipo grande como el Atlético de Madrid juegue como juega...". Simeone no se lo tomó mal: "Vale, está bien, es una opinión. No fue una crítica, está mal leído, fue una opinión. Y las opiniones hay que respetarlas". Carreño cerró el debate: "Vale, en esto estoy de acuerdo contigo".