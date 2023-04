Sigue en directo la rueda de prensa sobre el plan de movilidad a Montjuïc

16:14

PASE TEMPORAL

"Todos los abonados del Camp Nou tendrán que entrar en un formulario y decidir si quieren tener el derecho a entrar en el Lluís Companys o renuncian de forma definitiva. Eso no significa que no podrá entrar más el próximo curso en el Estadi. El que decida que sí quiere asistir tendrá que pedir una zona concreta (tribuna, lateral, fondos). No tendrá localidad fija. Este socio abonado antes de cada partido, máximo seis días antes, deberá comunicar al club si asiste o no. Si antes de estos seis días no lo ha hecho el club pondrá su entrada a la venta. Si la entrada no hubiera estado adquirido, este titular del pase temporal (no abono, repito) lo podría recuperar. Importante es que se tendrá que manifestar la voluntad de ir a cada partido"