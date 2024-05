¡El anuncio del fichaje de Mbappé por el Madrid, inminente!

El fichaje de Mbappé por el Real Madrid puede ya anunciarse en breve. El jugador ya es libre de comunicar su futuro tras la eliminación del PSG en la Champions y ahora todo pasa por el calendario de los blancos. Si el Madrid cayese eliminado esta noche en las semifinales por el Bayern, la gran operación de este mercado de verano se desvelaría ya de forma inminente y su presentación, incluso, podría llegar antes de la celebración de la Eurocopa aunque sino todo se pospondría unas semanas más.

Mbappé no quiso oficializar nada tras el encuentro de Champions ante el Dortmund porque no era el momento tras una dura eliminación. Mbappé y Madrid han llegado ya a un acuerdo total y los dos deben consensuar el momento idóneo para realizar el anuncio, algo que está pendiente ahora de los objetivos finales del equipo blanco en competición europea. Florentino Pérez no desea distracciones por lo que todo se paralizaría hasta la celebración de la final de Champions en Wembley.

A Mbappé si que le interesa avanzar su próximo destino antes de la Eurocopa para acallar rumores y poder jugar con Francia con la máxima tranquilidad. En el Madrid priorizaban presentarle durante los primeros días de junio para explotar al máximo su llegada durante el verano, pero puede darse un problema de calendario por lo que si los blancos están en la final de Champions todo quedaría ya para finales de julio o inicios de agosto.

En el Madrid tienen claro que la llegada de Mbappé proporcionará jugosos ingresos publicitarios y también en venta de camisetas. Está todo listo desde hace semanas y a la espera de la confirmación final para dar luz verde a la operación a pesar de que todo un secreto a voces desde prácticamente el mes de enero cuando el futbolista contestó que 'no' a la última oferta de renovación del PSG

Habrá que ver los años de contrato que acaba firmando Mbappé con el Madrid, ya que era uno de los puntos de fricción en los últimos días de negociación. El futbolista prefería atarse como máximo por cuatro años y en el Madrid querían un contrato de cinco años para asegurarse el futuro del crack francés.