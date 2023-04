Sigue en directo la rueda de prensa de Laporta sobre el 'caso Negreira'

El presidente del Barça comparece para dar explicaciones y aclarar todas las dudas alrededor de los polémicos pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros El objetivo del máximo dirigente culé, demostrar que Negreira "no tenía influencia ni capacidad para alterar los resultados" porque no "él no designaba a los colegiados"

Ha llegado uno de los días más esperados desde que estalló el 'caso Negreira'. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, comparecerá este lunes a partir de las 11.00 horas para dar explicaciones e intentar responder a todas las preguntas que la masa social blaugrana y el fútbol español en general se ha hecho en las últimas semanas.

El máximo dirigente culé tiene el objetivo de demostrar ante los medios de comunicación que, tal como avanzó este domingo en su visita a unos peñistas culés de Madrid, Enríquez Negreira "no tenía influencia ni capacidad para alterar los resultados" porque no "él no designaba a los colegiados".

En SPORT les contaremos todo lo que suceda en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou. Llega, por fin, la respuesta institucional del Barça al caso destapado por la 'Cadena SER' hace casi dos meses.